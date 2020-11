“Whatsanna”, lo spin-off di “New School” arriva su DeAKids: c’è Carolina Di Domenico nel cast!

Una nuova produzione originale sta per debuttare su DeAKids (canale 601 di Sky). Arriva “Whatsanna” con Cloe Romagnoli e Carolina Di Domenico. La prima interpreta la teenager Anna (lo stesso personaggio di “New School”), la seconda la mamma Angelica della protagonista. “Questa serie parla di Anna, un’adolescente che affitta la sua stanza ad amici ma anche a personaggi che non conosce per racimolare qualche solde. Anna sarà molte esperienze, conoscerà nuove persone. Ci saranno cotte, amori, problemi tra amici“, racconta la 14enne, già protagonista di “Braccialetti Rossi”.

In ogni episodio (saranno 22, in onda dal lunedì al venerdì a partire dal 30 novembre alle 19.10) Anna si confronterà con sfide quotidiane che risolverà grazie alla sua furbizia e all’aiuto dei suoi fidati amici Nick, Rudy e Alice. Il tutto sarà analizzato anche attraverso il cervello di Anna che, con i suoi tre alterego Anna Razionale (la parte più scientifica), Anna Emotiva (che ragiona solo con il cuore) e Anna Ribelle (la parte ribelle che tutte le teenager hanno), elaborerà costantemente strategie più o meno efficaci per uscire dai guai. Il direttore di DeAKids, Massimo Bruno, racconta:

“Whatsanna vuole raccontare la figura femminile in un modo importante, raccontando quella fase della vita (l’arrivo dell’adolescenza) raccontando tutto il vissuto. C’è un’Anna più prudente, più emotiva, più imprenditoriale. Ruoli che escono dallo stereotipi, bisogna cominciare a parlare in maniera diversa alle nuove generazioni”.

Per Carolina Di Domenico è un ritorno alla recitazione. “La recitazione è stata una parte della mia vita professionale, ma era abbastanza accantanta nel mio percorso. In effetti il personaggio era molto divertente. Siccome è un momento così strano della nostra vita, il mettersi in gioco deve rimnere una parte importante“, racconta.

Whatsanna, cast e trama

In “Whatsanna” Anna ha come obiettivo quello di guadagnare qualche soldo e decide così di mettere in affitto, in stile airbnb, la sua spaziosa camera da letto pensando di realizzare una impresa che possa portarle grande profitto…in realtà le porterà solo tanti guai! Anna infatti si troverà a dividere la sua stanza con chiunque: studenti della McGaffin, amici, nemici, parenti fastidiosi, l’amica Vivien che vuole aprire l’ennesimo salone di bellezza, il compagno di scuola Rudy costantemente in visita! Le riflessioni della mente di Anna saranno visualizzate in una interfaccia grafica in stile Whatsapp: le tre voci nel cervello di Anna chatteranno tra loro. Ogni episodio inizierà e si concluderà con dei post di Anna che, sul suo telefono, digiterà e racconterà le sue avventure a tutte le sue follower, le Ragazze Toste. Una serie quindi dal linguaggio totalmente innovativo e al passo con i tempi per raccontare la realtà dei ragazzi usando anche media e grafiche a loro vicine.

Nel cast: Matteo Valentini (Nick), Edoardo Tarantini (Rudy), Noemi Bazzoli (Vivian), Alice Papes (Alice), Paolo e Andrea Castronovo (Tim e Tom), Nicole Di Julio (Charlotte), Alberto Torquati (Mister Spencer) e Federica Fabiani (Miss Mastermind).

Whatsanna è un format originale di Kids Me, la children content factory del gruppo De Agostini Editore, realizzato in collaborazione con Maestro Productions.