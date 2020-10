Mentre negli Stati Uniti la Hbo (co-produttrice della serie) ha iniziato a trasmetterla da qualche settimana, parte -con la prima puntata- in Italia questa sera, 9 ottobre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, la prima serie tv scritta e diretta dal candidato all’Oscar Luca Guadagnino, ovvero We Are Who We Are, con la prima puntata.

Un viaggio all’interno di una base militare americana in Veneto, in cui seguiremo le vicende dei giovani Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamón), ragazzi estremamente differenti l’uno dall’altra ma che sviluppano, nel corso degli episodi, una profonda amicizia. La serie tv è una produzione Sky-Hbo, prodotta da The Apartment e Wildside (parte di Fremantle) con Small Forward. Il distributore internazionale è Fremantle.

I primi due episodi

Gli episodi hanno un titolo unico, “Qui e ora”, accompagnato da un numero che corrisponde a quello dell’episodio. Nella prima puntata di We Are Who We Are (in alto una clip), Fraser è appena arrivato in Italia con le madri Sarah (Chloë Sevigny) e Maggie (Alice Braga). La prima è stata nominata Colonnello della base militare statunitense in Veneto, cosa che ha richiesto il trasferimento di tutta la famiglia. Fraser, però, non l’ha presa affatto bene.

Il giovane inizia ad esplorare la base, finendo nelle aule del liceo che da lì a breve dovrà frequentare. E’ proprio durante una delle sue incursioni che intravede Caitlin, in piedi in classe mentre legge una poesia. Fraser rivede Caitlin in spiaggia, insieme ai suoi amici, tra cui Britney (Francesca Scorsese), la prima ad avvicinarsi a lui, mentre gli altri lo prendono in giro. Quella sera, scopre Caitlin mentre esce dalla base in abiti maschili: decide di seguirla, per poi scoprirla mentre flirta con una ragazza in un bar.

Nel secondo episodio (qui sopra una clip), Caitlin sembra avere qualche problema con il suo fidanzato Sam (Ben Taylor). Poco dopo, sempre in spiaggia, ha le sue prime mestruazioni, cosa che vive con grande turbamento. Una notizia che confida al padre Richard (Scott Mescudi), con cui ha un forte legame e che aiuta nel contrabbando di gasolio. Richard, però, accoglie questa notizia con freddezza.

Caitlin evita Fraser, della cui presenza si era accorta mentre si trovava al bar. Fraser, però, è ormai affascinato dalla ragazza e dal suo comportamento, tanto da volerle dire in qualche modo che la sostiene e vuole esserle d’aiuto. Per questo, decide di inviarle degli abiti maschili, che, però, lei getta via.

Come vedere in streaming We Are Who We Are

E’ possibile vedere in streaming We Are Who We Are su Now Tv. La serie tv è disponibile anche on demand.