La Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente la nomina di Alberto Carullo a Vice President Max Local Original Production Italy & Iberia. Dal 1° gennaio 2024, Carullo avrà la responsabilità dello sviluppo e dell’esecuzione delle produzioni locali, sia scripted che unscripted, destinate allo streaming in Spagna e, contemporaneamente, inizierà a lavorare su progetti di sviluppo per l’Italia.

Alberto Carullo entra a far parte della squadra di Laura Carafoli, SVP TV Networks & Streaming Local Production Italy & Iberia, che ha dichiarato ufficialmente che “il profilo di Alberto Carullo, la sua esperienza e la sua conoscenza del settore sia in Iberia sia in Italia, rappresentano un importante valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del business dello streaming nella nostra Region”. L’ingresso di Carullo in Warner Bros. Discovery sarà “strategico in vista del debutto di Max in Iberia la prossima primavera, sia per porre le basi per costruire la miglior offerta possibile di contenuti locali sia per mantenere e rafforzare il rapporto con le comunità creative di entrambi i Paesi”.

Tra i ruoli che ha ricoperto nel corso della sua carriera trentennale, Alberto Carullo è stato responsabile marketing e on air di Mediaset in Italia, e direttore di Telecinco, canale di Mediaset España Comunicación, società del Gruppo Mediaset, in Spagna. Sempre in Spagna, Carullo ha anche lavorato nelle società di produzione Big Bang Media e Boca Boca. Prima di questa nomina, Carullo ha lavorato come Head of Drama di Warner Bros. International Television, per Spagna e Portogallo.

La squadra di Laura Carafoli è composta anche da Aldo Romersa, VP Programming responsabile di NOVE e dei canali maschili del portfolio italiano, Gesualdo Vercio, VP Programming responsabile di Real Time e dei canali femminili e kids del portfolio italiano, Bibiana Gonzalez, Programming Director Iberia responsabile della programmazione e produzione dei canali televisivi in Spagna e Portogallo, e Cecilia Penati, Content Develpoment and Production Director responsabile delle produzioni italiane.