Walter: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si è dichiarato a Maria De Filippi (video)

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda, oggi pomeriggio, giovedì 27 febbraio 2025, un nuovo cavaliere del trono over è arrivato in studio dopo essere uscito in esterna con Gemma Galgani. Si chiama Walter. Qualcosa, però, non sembra essere andato per il verso giusto perché, dopo l’uscita con tanto di dedica al pianoforte, ha deciso di concludere la conoscenza.

L’uomo, però, ha deciso, troncare sul nascere, la breve frequentazione perché convinto che non potesse sfociare in qualcosa di più profondo:

Walter: “Come donna mi hai accolto benissimo, però o vado avanti e faccio il falso. Ma non è il mio genere. O dico la verità. Ieri sera non ho sentito la voglia di rivederti con altri occhi. Non è giusto prenderti in giro. Non è stato niente, ti sei comportata perfettamente. Sono stato bene, ma ti rivedrei come amica. Io vado a colpo di fulmine. Sei una donna perfetta ma non è partito”

A quel punto, però, Maria De Filippi ha chiesto al signore se fosse interessato ad un’altra donna del parterre femminile ricevendo una risposta assai spiazzante:

Walter: “Sì, è qua vicino a me. Sembrerebbe una cosa inventata, però è così”.

Cipollari, promossa, da qualche settimana, tronista ha preso la palla al balzo per scherzare sulle dichiarazioni choc: “Allora Maria devi fare l’esterna”.

La conduttrice ha, però, cercato di distogliere l’attenzione dalle parole del cavaliere: “Walter, nessun’altra? Ci sono bellissime signore”. “Ne ho vista una interessante” ha replicato l’uomo.

La De Filippi lo ha invitato a scegliere una dama per un ballo a centro dello studio ma, senza mezzi termini, Walter ha manifestato il desiderio di farlo esclusivamente con la padrona di casa di ‘Uomini e Donne’: “Ti metto una musica, ma non ballo”. “Mi dispiace ma è la verità. Sono tutte belle, ma io ho i miei standard”. La conversazione si chiude con la De Filippi che ‘taglia corto’: “È un problema però questo, stiamo vicini oggi. Poi ci salutiamo”.