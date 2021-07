A cinquantadue anni dal lancio della prima navicella spaziale diretta sulla Luna, dove il giorno seguente avrebbero messo i piedi Neil Amstrong e Edwin Buzz, oggi pomeriggio Focus trasmetterà un evento che potrebbe diventare altrettanto epocale nella scoperta dello Spazio. Jeff Bezos, insieme al fratello Mark, allo studente olandese Oliver Daemen e all’ottantaduenne Wally Funk, avviatrice selezionata dalla NASA per diventare astronauta, ma mai partita, compirà un volo di 11 minuti grazie al sistema missilistico suborbitale New Shepard, che prende il nome dal primo americano andato nello Spazio.

Dalle ore 14:30 Luigi Bignami sarà al timone della diretta che racconterà questo storico volo, il primo suborbitale con civili della storia. Durante la diretta, in cui si metterà in luce anche l’importante aspetto economico celato dietro questa iniziativa, si susseguiranno importanti collegamenti e contributi, come quello del Tenente Colonello Maurizio Cheli o della psicologa Liliana Ravagnolo, specializzata nella formazione degli astronauti, che spiegherà come ci si dovrebbe comportare in futuro con i “turisti spaziali”.

Focus seguirà l’appuntamento con una programmazione dedicata: se fino alle 16:00 è prevista la diretta con Luigi Bignami, dalle 16:00 alle 17:00 andrà in onda Dossier Bezos: chi è il papà di Blue Origin?, un’inchiesta che racconta alcuni dei principali traguardi raggiunti dall’imprenditore, secondo uomo più ricco del mondo. In serata, dalle 22:15, verrà riproposta in differita la diretta pomeridiana per chi non avesse potuto seguirla.

La programmazione di Focus sarà arricchita dalla prima visione assoluta alle 21:15 di Segreti astronomici: la Luna, prodotto grazie al quale il satellite verrà raccontato attraverso un punto di vista scientifico, culturale e astronautico. Nel pomeriggio, invece, La grande corsa nello spazio e Il giorno in cui camminammo sulla Luna accompagneranno i telespettatori nel ripercorre quanto avvenuto fra il 20 e il 21 luglio 1969, quando l’Apollo 11 raggiunse la Luna e permise agli astronauti della spedizione di calpestare il suolo lunare.