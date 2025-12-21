Volley, Mondiale per Club, Perugia-Osaka vale il titolo: orario italiano e dove vederla in tv

Perugia è di nuovo al cospetto del trofeo più importante, il Mondiale per Club. In Brasile, a Belém, la Sir Sicoma Monini ha demolito in tre set in semifinale i padroni di casa del Vôlei Renata, trasformando una sfida teoricamente insidiosa anche dal punto di vista ambientale in una sorta di monologo.

Perugia, in finale al mondiale per Club

I parziali decisamente ampi (25-15, 25-16, 25-21) raccontano bene la differenza di ritmo e di qualità espressa: gli umbri hanno dominato in battuta, a muro e nelle soluzioni offensive, con Simone Giannelli a distribuire gioco come nei giorni migliori e Wassim Ben Tara in versione terminale totale, supportato da Semeniuk, Plotnytskyi, Loser e Solé.

Perugia arriva così alla sua terza finale iridata in altrettante partecipazioni recenti, dopo i trionfi del 2022 e del 2023, dentro una rassegna che anche quest’anno si disputa in Brasile. La striscia dei Block Devils è impressionante: 12 partite giocate nella storia della competizione, 12 vittorie e appena una manciata di set lasciati per strada. Sullo sfondo, anche una motivazione emotiva forte: il gruppo ha scelto di restare compatto attorno ad Angelo Lorenzetti, colpito dal lutto per la scomparsa del padre avvenuta proprio durante il torneo, e un successo avrebbe inevitabilmente anche una dedica speciale.

Perugia-Osaka, una finale inedita e piena di incastri

Dall’altra parte della rete ci sarà l’Osaka Bluteon, prima squadra giapponese di sempre a spingersi fino all’atto conclusivo del Mondiale per Club. Un traguardo storico costruito su una pallavolo molto moderna: alla regia c’è Antoine Brizard, ex Piacenza e due volte campione olimpico, a cui si aggiungono la potenza di Miguel Ángel Lopez, il contributo al centro del cinese Peng e soprattutto l’esplosività del “mini-opposto” Yuji Nishida, volto simbolo della nazionale nipponica, giocatore elegantissimo e straordinariamente duttile.

Osaka ha travolto in semifinale i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, reduci da un girone a punteggio pieno, sconfitti da Perugia nell’ultima finale di Champions: un 3-0 senza repliche che certifica la pericolosità della squadra asiatica. Nella fase a gironi, proprio contro i giapponesi, la Sir aveva vinto pur dovendo ricorrere al tie-break: segnale che la finale può trasformarsi in una vera battaglia tecnica e mentale, con il solito duello tra fisicità e altezza europee da un lato e ritmo esasperato, difesa infinita e creatività dall’altro.

Orario italiano e dove vedere Perugia-Osaka

La finale del Mondiale per Club maschile tra Perugia e Osaka è in programma oggi, domenica 21 dicembre, alle 22.30 italiane, sul taraflex di Belém.

In Italia il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, con possibilità di visione su smart tv compatibili, decoder dedicati e app su mobile, tablet e browser. L’evento è inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma VBTV di Volleyball World, punto di riferimento internazionale per le competizioni FIVB.