Volley, mondiale per Club, Perugia–Vôlei Renata | Orario, dove vederla e perché è una semifinale speciale

Perugia arriva a una meritatissima semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 in programma in Brasile, a Belém, con il motore al massimo e un percorso praticamente perfetto.

Volley, Mondiale per Club: Perugia a punteggio pieno

La Sir Sicoma Monini ha chiuso imbattuta la Pool B, tre vittorie in tre partite e la sensazione di avere ancora un certo margine di crescita. Dopo il rodaggio contro gli africani dello Swehly Sports Club, il primo vero segnale la squadra umbra di Lorenzetti lo ha dato nella maratona contro i giapponesi del Osaka Blueton: un tie-break infinito, chiuso 23-21, che ha messo in evidenza solidità mentale, profondità del roster e capacità di alzare il livello quando conta davvero.

Ma ieri, il 3-0 secco rifilato ai brasiliani del Sada Cruzeiro – eliminati – ha fatto il resto. Perugia ha mostrato la versione più autoritaria del proprio gioco: Simone Giannelli ha distribuito palloni in modo chirurgico, coinvolgendo con continuità centrali e bande, mentre Ben Tara, Plotnytskyi e soprattutto Semeniuk hanno trasformato quasi tutto quello che è arrivato dalle sue mani. Muro e servizio hanno fatto la differenza: dodici block di squadra, tanti break costruiti proprio nei momenti chiave e un primato nel girone che ha mandato un messaggio forte a tutto il torneo.

Lutto per Lorenzetti

Purtroppo nella giornata di ieri il tecnico di Perugia ha appreso della morte di suo papà. Squadra che giocherà con il lutto al braccio.

Vôlei Renata, identità brasiliana e un ex “incubo” per l’Italia

Il Vôlei Renata arriva a questa semifinale dopo un cammino più tortuoso, ma non meno interessante. La sconfitta d’esordio contro i polacchi dello Zawiercie, che hanno vinto l’altro girone e che affronteranno in semifinale Osaka, ha evidenziato qualche blackout nei finali di set, poi però sono arrivati la reazione e i punti pesanti fino alla qualificazione centrata all’ultima giornata di un girone equilibrato. È una squadra che vive di strappi: tanto servizio aggressivo, grande fisicità a rete e la capacità tipicamente brasiliana di accendersi quando il pubblico si infiamma.

Il roster è quasi interamente verdeoro, con il tocco internazionale affidato all’opposto argentino Bruno Lima, lo stesso che spezzò i sogni olimpici dell’Italia a Tokyo 2021. In regia c’è una leggenda come Bruno Rezende, volto molto con il suo passato in Superlega, affiancato da schiacciatori esperti come Mauricio Borges e da giovani cresciuti nel sistema Renata. Se Perugia riuscirà a mantenere pulito il primo tocco e a tenere alta la qualità del side-out, potrà provare a togliere ritmo ai brasiliani; se invece la ricezione dovesse ballare, il muro-difesa della Sir sarà chiamato agli straordinari.

Perugia–Vôlei Renata in tv e streaming: orario e come seguirla

La semifinale tra Sir Sicoma Monini Perugia e Vôlei Renata si gioca all’Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belém sabato 20 dicembre, con fischio d’inizio fissato alle 22.30 italiane.

Non è prevista una diretta tv tradizionale sul territorio nazionale, ma il match sarà visibile in streaming solo su DAZN, che ha inserito la semifinale nel proprio palinsesto dedicato al volley internazionale (con la possibilità, in base agli accordi, di una finestra sul canale 214 di Sky per gli abbonati), e VBTV, il servizio ufficiale di Volleyball World accessibile tramite volleyballworld.com.