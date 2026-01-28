Volley maschile, Perugia-Guaguas Las Palmas oggi in TV | Orario, canale e streaming

Oggi, mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20.30m torna la Champions League di volley maschile con Perugia-Guaguas Las Palmas, match valido per la quarta giornata del Girone C.

Al PalaBarton di Perugia va in scena la rivincita della sfida d’andata vinta dai bianconeri 3-2 alle Canarie in una gara combattuta e mai scontata. La Sir Susa Vim Perugia arriva all’appuntamento da leader di girone e in un momento di forma eccezionale, mentre gli spagnoli vogliono dimostrare che il divario visto all’andata non racconta tutta la storia.

Perugia, tra campionato ed Europa

Il periodo di Perugia è semplicemente impressionante: primo posto solitario in SuperLega davanti a Verona e Trento, e un cammino europeo finora senza sbavature dopo le vittorie contro Las Palmas, Praga e Berlino (3-0 nell’ultima uscita casalinga). La squadra di coach Angelo Lorenzetti ha trovato l’equilibrio perfetto tra fisicità, gestione e profondità di rosa, alzando il livello soprattutto nelle gare che contano e sfruttando al massimo il fattore campo.

Il Guaguas Las Palmas resta la formazione di riferimento del volley spagnolo, come certifica il primo posto in Liga con una sola sconfitta stagionale. In Europa però il rendimento è stato più altalenante: netta sconfitta a Berlino, vittoria sofferta ma preziosa su Praga: contro Perugia è emerso un gap soprattutto nella gestione dei finali di set. La formazione iberica guidata da coach Sergio Miguel Camarero può però contare su elementi di grande esperienza e qualità.

Il ritorno di Juantorena

Il grande ex della serata è Osmany Juantorena, che torna al PalaBarton da avversario. L’azzurro, stella assoluta del Guaguas, ha lasciato il segno ovunque in Italia, in particolare a Trento e Civitanova, e ora si sta prendendo grandi soddisfazioni in Spagna. In banda con lui c’è il nazionale argentino Nicolas Bruno, 36 anni, ex Ortona e al terzo anno nelle file spagnole.

In diagonale il palleggiatore Miguel Angel De Amo, 40 anni, alla quarta stagione a Las Palmas, gioca con l’opposto brasiliano Francisco Wallysson Souza, alla terza annata al Guaguas dopo l’esperienza italiana a Santa Croce. Al centro i veterani Hélder Spencer (33 anni, capoverdiano) e l’argentino Martín Ramos (34 anni), mentre il libero titolare è lo spagnolo Unai Larrañaga Ledo, 25 anni.

Perugia in campo

Perugia si affiderà alla regia cristallina di Simone Giannelli, all’opposto Kamil Semeniuk, a Oleh Plotnytskyi e Wassim Ben Tara, ai centrali Roberto Russo e Agustin Loser, con Massimo Colaci nel ruolo di libero. Una formazione di altissimo livello che punta a consolidare la leadership nel girone e a continuare la striscia positiva che la sta portando verso gli obiettivi stagionali.

Il precedente dell’andata è ancora fresco: vittoria 3-2 di Perugia alle Canarie in una partita lunga, dispendiosa e combattuta, che ha mostrato la capacità della Sir di tenere alta la qualità anche nei momenti di massima pressione. Ora, tra le mura amiche del PalaBarton, i bianconeri puntano a un successo più netto per ipotecare il primo posto nel girone e la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Le altre italiane in Champions League

Ieri intanto netta vittoria per 3-0 di Civitanova, un percorso netto con parziali nettissimi anche sull’Haasrode Leuven. Domani toccherà a Trento, reduce da una sconfitta in Turchia con lo Ziraat e costretto a rimediare contro i francesi del Tours (ore 20.30).

Perugia-Guaguas Las Palmas: dove vederla in tv e streaming

L’incontro Perugia-Guaguas Las Palmas, valido per la quarta giornata del Girone C di Champions League maschile, si gioca mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20.30 al PalaBarton di Perugia e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) per gli abbonati alla piattaforma Sky. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN, NOW TV ed Eurovolley TV, sempre per gli abbonati alle rispettive piattaforme.