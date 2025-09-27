Volley, Italia-Polonia vale il Mondiale | Orario, dove vederla in TV, precedenti e chiavi tattiche

Alle 12.30 Italia-Polonia per la semifinale dei Mondiali di volley nelle Filippine, diretta in TV e in streaming di una superclassica segnata da notevolissima rivalità e da tanti precedenti di spicco

Non poteva che essere Italia-Polonia la semifinale: e anche se gli Azzurri hanno tentato di complicarsi la vita, con una brutta sconfitta contro il Belgio nella fase a gironi, subito riscattata nei quarti di finale con un impressionante successo per 3-0, era questo l’incrocio più probabile fin dall’inizio della composizione dei tabelloni.

Italia-Polonia, un superclassico

È sicuramente questo il confronto che sta segnando l’ultimo ciclo del volley maschile. Basti pensare alla finale degli ultimi Mondiali del 2022 con l’Italia campione, 3-1 in finale proprio contro la Polonia anche se agli Europei 2023 e più recentemente in VNL 2025 la squadra avversaria si è presa la rivincita e proprio in Volley Nations League la vittoria in tre set in finale fa capire quanto la Polonia sia cresciuta in termini di squadra e individuali.

I precedenti parlano di 32 incroci, con un bilancio 17-15 per la Polonia. Numeri che fanno capire quanto l’equilibrio sia alto, ma con una inerzia che cambia a seconda del momento: gli azzurri arrivano a questa finale in crescita netta. Ma protagonisti di tanto in tanto di momenti di black out che sono l’aspetto sul quale De Giorgi ha cercato di lavorare di più nelle ultime due settimane.

Stato di forma: Italia in ascesa

Dopo un girone con qualche scossa (KO 2-3 col Belgio; 3-0 su Algeria e Ucraina), è arrivata la svolta: strapazzata l’Argentina 3-0 agli ottavi e rivincita pesantissima col Belgio ai quarti. Servizio più pesante, muro-difesa sincronizzato, cambio palla più pulito. È la settima presenza azzurra tra le prime quattro al mondo in un Mondiale che ha visto cadere clamorosamente alcune delle squadre più forti e titolate del mondo.

Le parole-chiave di Fefé De Giorgi

Il CT ha insistito su tre concetti, adattamento rapido, equilibrio e “gioco smart”: “Dovremo essere funzionali e utili – dice De Giorgi – dovremo essere capaci di adattarci leggendo gli scambi momento per momento e reagire con intelligenza alla loro straordinaria fisicità. Contro una squadra piena di grandi battitori, non sarà una gara di perfezione ma di tenuta nello scambio e capacità di cambiare il piano in corsa. Arriviamo da una sconfitta in VNL che ci ha fatto molto male. Ma è stata anche una lezione che potrebbe essere stata utile sia in termini di lettura del match che di capacità di reazione”.

Quando si gioca e dove si vede in TV

Prima battuta oggi, sabato 27 settembre, alle 12.30 alla SM Mall of Asia Arena di Pasay (Manila). Copertura completa su Rai 2 in chiaro, streaming su RaiPlay gratis e su DAZN e VBTV per gli abbonati.

L’altra semifinale tra Repubblica Ceca e Bulgaria è una grande sorpresa. Domani, domenica sia la finale 3°/4° posto alle 8.30 che la finalissima finale alle 12.30.

Le probabili formazioni

Italia: Giannelli (P), Rychlicki (OP, alternativa Romanò), Michieletto – Bottolo (S), Anzani – Galassi (C), Balaso (L).

Polonia: fari su Wilfredo León e Kamil Semeniuk in banda, Bartosz Kurek opposto.