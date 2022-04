Il percorso di Olivia (Valentina Bellè) e di tutta la sua pazza famiglia potrebbe tornare in tv? Volevo Fare la Rockstar 3, terza stagione della serie tv di Raidue, necessita di alcune valutazioni prima di poterla dare per certa. Intanto, però, possiamo inizia a ragionare su come potrebbe essere la nuova stagione. Curiosi? Allora continuate a leggere!

Volevo Fare la Rockstar 3 si farà?

Volevo fare la Rockstar 2 Se proprio dobbiamo lamentarci, facciamolo con il giusto sottofondo musicale… Finale di stagione di #VolevoFareLaRockstar2 accompagnato dalla colonna sonora di Giuliano Taviani e #CarmeloTravia. Disponibile su 👇Spotify https://spoti.fi/3jx0QndiTunes https://apple.co/37HLRUIDeezer https://bit.ly/3Eb4rRl#RaiCom Edizioni Musicali https://bit.ly/3IAXdXi Posted by Rai Com on Wednesday, April 13, 2022

Né la Rai né Pepito Produzioni, che producono la serie, si sono espresse circa una possibile terza stagione della fiction. Va detto che, in occasione della fine delle riprese della seconda stagione, avvenuta nel febbraio 2021, un servizio del Tgr del Friuli Venezia Giulia aveva anticipato che i nuovi episodi erano in fase di scrittura.

L’idea, insomma, di proseguire con il racconto c’è, ma l’intenzione si deve confrontare con gli ascolti della seconda stagione, ahinoi non altissimi con una media -per i primi sei episodi, su otto totali- di circa 750.000 telespettatori (4,5% di share). Numeri a cui, però, si potrebbero aggiungere quelli delle visualizzazioni su RaiPlay, essendo la serie molto seguita soprattutto da un pubblico giovane.

Volevo Fare la Rockstar 3, quando inizia?

La data di uscita ovviamente dipende dall’ok per la produzione della nuova stagione. Considerato che tra la prima e la seconda stagione sono passati due anni, è probabile che possa accadere lo stesso anche tra la seconda e la terza, che quindi potrebbe andare in onda nel 2024.

Volevo Fare la Rockstar 3, la trama

Difficile fare ipotesi sulla trama della terza stagione: quel che è certo è che la serie dovrebbe continuare a seguire le vicende della protagonista Olivia e della sua famiglia. Il pubblico potrebbe vederla destreggiarsi tra la crescita delle due figlie, le “Brulle”, ed il lavoro, ma anche la popolarità sempre maggiore come blogger. Senza dimenticare la sua storia d’amore con Francesco (Giuseppe Battiston).

Volevo Fare la Rockstar 3, il cast

Se non ci saranno sorprese, il cast della terza stagione dovrebbe rimanere invariato rispetto a quello della seconda, anche se ci si aspetta qualche inevitabile new entry.

Valentina Bellè è Olivia Mazzuccato

Giuseppe Battiston è Francesco

Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner sono Emma e Viola Mazzuccato

Riccardo Maria Manera è Eros Mazzuccato

Emanuela Grimalda è Nadja Casarin

Angela Finocchiaro è Nice

Sara Lazzaro è Daniela

Matteo Lai è Fulvio

Anna Ferzetti è Silvia

Francesco Di Raimondo è Fabio

Fabrizio Costella è Antonio

Alessia Debandi è Vanessa

Ernesto D’Argenio è Vittorio

Volevo Fare la Rockstar 3, quante puntate sono?

In caso di conferma, è probabile che la terza stagione di Volevo Fare la Rockstar sarà composta anch’essa da otto episodi, così come per la seconda stagione (la prima, invece, era composta da dodici puntate), in onda due per volte per quattro prime serate.

Volevo Fare la Rockstar 3, regia e sceneggiatori

La regia della terza stagione dovrebbe essere assegnata ancora una volta a Matteo Oleotto, regista friulano che ha ben saputo valorizzare le location della serie. A scrivere la sceneggiatura, invece, potrebbero essere confermati Alessandro Sermoneta (headwriter), Giacomo Bisanti, Matteo Visconti e Claudia De Angelis. La fiction è una coproduzione Rai Fiction-Pepito Produzioni, prodotta da Maria Grazia Saccà e Agostino Saccà.

Volevo Fare la Rockstar 3, location

La serie tv è ambientata nell’immaginario Comune di Caselonghe, ma è girata a Gorizia, Cormons ed in Slovenia; il quartiere di Piedimonte del Calvario di Gorizia è stato scelto per allestire il set di Caselonghe.

Volevo Fare la Rockstar, il blog

La fiction è ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea, che racconta online la sua esperienza di madre single e che è consulente della serie.

Volevo Fare la Rockstar 3, dove vederlo?

Sarà possibile vedere Volevo Fare la Rockstar 3 durante la sua messa in onda televisiva su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere le prime due stagioni.