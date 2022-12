L’obiettivo di questo articolo è completarne la modesta scrittura senza far trapelare la sana invidia che proviamo nei confronti di Fiorello. Si fa per scherzare, ma mica tanto. Un talento come Fiorello è invidiabile per molte cose, comprese le ferie natalizie che si appresta a consumare. Infatti, per Viva Rai2 si prospettano vacanze allungate. L’ultima puntata inedita, e quindi in rigorosa diretta, del morning show di Fiorello andrà in onda venerdì prossimo, 23 dicembre. E fin qui, tutto nella logica, visto che la data coincide con l’ultimo giorno di lavoro per milioni di italiani, prima della pausa per Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. La notizia è un’altra: il programma – che continua a fare grandi ascolti, la puntata di ieri ha sfiorato il 16% di share di media (15,94) e ha superato i 735 mila spettatori (736.000) – tornerà in onda soltanto lunedì 16 gennaio.

Dunque, Viva Rai2, iniziato (nella versione televisiva) soltanto il 5 dicembre scorso, si prende, già dopo una quindicina di puntate, un periodo importante di riposo (20 giorni effettivi, esclusi sabato e domenica).

Per gli appassionati della trasmissione, comunque, c’è una buona novella. Da lunedì 26 dicembre alle ore 7.15 su Rai2 andrà in onda una sorta di best of, dal titolo In Vacanza con Viva Rai2!…Aspettando il 16 gennaio (in replica su Rai1 a notte fonda). Una pillola quotidiana (durata prevista di circa 15 minuti) che permetterà a Fiorello e al suo gruppo di lavoro di non interrompere il rapporto con il pubblico televisivo, anche nei giorni di festa.

Dunque, VivaRai2, scritto da Fiorello con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia, tornerà in diretta da Roma lunedì 16 gennaio, a tre settimane dall’inizio del Festival di Sanremo che, immaginiamo, sarà argomento assai commentato anche da quelle parti. Prima, però, un po’ (tanto) meritato riposo.