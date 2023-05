Otto minuti pieni di fuori onda, trasmessi erroneamente su RaiPlay in coda alla puntata di mercoledì caricata sul web. L’errore tecnico ha riguardato Viva Rai2, sfumato su Rai2 mentre Fiorello e Fiorella Mannoia, sotto la pioggia battente, intonavano ironicamente Singing in the rain.

Uno scivolone notato da pochi utenti, perché nel giro di qualche ora l’episodio è stato ripulito e ripubblicato nella modalità corretta.

Ma cosa contenevano quegli otto minuti? Semplicemente il dietro le quinte di un programma dove l’improvvisazione di Fiorello va a braccetto con la scrittura attenta e minuziosa di sketch e battute, oltre alla registrazione di lanci e promo.

A telecamere spente, Fiorello non si discosta molto dalla figura pubblica. Chiede pazienza ai fan in strada che invocano i selfie, si relaziona con gli autori, chiede silenzio ai presenti e convoca il cast all’interno del glass. Qui ci si riposiziona, perché c’è da pensare alla puntata notturna di Rai1, che necessita di lancio e di una versione rinnovata in apertura.

“Dobbiamo fare i lanci perché andiamo in replica dopo i David di Donatello”, spiega il conduttore. Intanto pensa a come coinvolgere la cantante e Danilo Rea nel prossimo trailer sull’invasione aliena.

“Nelle nostre produzioni di cinema facciamo dire delle frasi agli ospiti che finiscono in un film vero – informa Fiorello – gli alieni mi rapiscono”. Quindi ecco la frase che la Mannoia è chiamata a recitare: “Fiorello, non hai mai pensato di condurre un programma su un altro pianeta?”.

Clamoroso su RaiPlay, dove vengono caricati (e poi tolti) 8 minuti di fuori onda di Viva Rai2 in coda alla puntata. Si registrano promo, lanci dell'appuntamento notturno e trailer con la Mannoia. Questo un piccolo estratto. pic.twitter.com/zKGtxOgNKR — Massimo Falcioni (@falcions85) May 10, 2023

Infine, ci si dedica alla replica della notte, a braccio, come fosse un nuovo live distanziato però di quindici ore. Il tutto viene ripetuto solo una volta, per via di un errore nella pronuncia del cognome del pianista.

Momenti nascosti di tv, non per questo meno interessanti.