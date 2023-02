In un crescendo rossiniano ormai l’ascolto di Viva Rai2 si avvia a toccare il 20% di share di media, anche se il programma ideato, diretto e condotto da Rosario Fiorello ha già toccato più volte picchi di questo valore, ma dovendo partire dal 4% della Grande vallata, il decollo, seppur repentino, porta ad una media del 18% di share, in costante crescita dall’inizio della sua avventura televisiva. Il programma infatti è tornato in onda lo scorso 16 gennaio 2023 con il 14,12% di share ed è arrivato all’emissione di mercoledì 15 febbraio al 18,50%, quattro punti di share guadagnati in un mese, un risultato clamoroso.

Pur con la “Glass cam” che aiuta a raccogliere il pubblico all’inizio del programma fissato alle ore 7:15, con un traino migliore dello storico telefilm La Grande vallata, lo show di Fiorello potrebbe tranquillamente arrivare al 20% di media, certamente sfondando pure questo valore. Per fare questo è naturalmente necessario un traino, che non è di certo facile da trovare per quell’ora del mattino, anche se mandare in onda la replica alle 6,30 l’emissione del giorno prima di E viva il Videobox certamente potrebbe aiutare. Ma se un vecchio proverbio dice “chi fa da se, fa per tre”, ecco che la soluzione, se cosi vogliamo chiamarla, per Fiorello la si trova in casa.

Da lunedì prossimo infatti Viva Rai2 andrà in onda con un traino speciale, anzi specialissimo, confezionato dallo stesso team che realizza lo show del mattino del secondo canale della Rai. Si partirà dunque dalle ore 7 con alcuni momenti inediti, i tanti, di Viva Rai2, compresi frames presi da contenuti presenti sul social network dello stesso Fiorello, ma non solo, tante sorprese in arrivo ancora segretissime. Sarà dunque quello che partirà dalle ore 7 da lunedì prossimo una specie di tappeto rosso su cui potrà camminare il pubblico affezionato alle gesta dello showman siciliano, dei suoi compagni di avventura e dei suoi prestigiosi ospiti, per arrivare alla diretta vera e propria del programma che partirà come sempre dalle ore 7:15 su Rai2, preceduta dall’immancabile glass cam.

Insomma Viva Rai2 traina se stesso a partire da lunedì 20 febbraio dalle ore 7 su Rai2, in attesa della partenza della diretta da via Asiago fissata come sempre dalle ore 7:15.