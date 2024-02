Viva Rai 2 ci ha abituati bene nelle intenzioni di svegliarci con una risata, ma lo sketch di stamani entra di diritto nella top 3 delle più divertenti. Protagonisti Angelo Sotgiu e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, ospiti dello show di Fiorello, coinvolti in uno dei mini-format di questa stagione dal Foro Italico di Roma: l’esibizione al semaforo. La coppia di cantanti, rigorosamente in pigiama, si sono esibiti sulle strisce pedonali, poco distanti dal glass in cui Fiorello, Casciari e Biggio li seguivano.

Il duo prende iniziativa e si immola verso la strada, l’uno con la chitarra in mano e l’altra con il microfono, pronti per l’impresa. Cantano Voulez vous danser per una manciata di secondi, il tempo del semaforo verde. Poi arriva il giallo, dunque lo stop, ma Angela è irrefrenabile e conclude la performance in modo inaspettato. Saluta il pubblico urlando “Ciao macchine!“, poi sale in sella ad una moto con uno sconosciuto. In glass urlano “No! No! Sei senza casco! Fermati!” ma la cantante si lascia trasportare dall’improvvisazione e parte con l’uomo “Come si sta bene sulla moto!” sulle risate e l’incredulità dei conduttori.

Fiorello poi spiega che in realtà la gag era stata organizzata diversamente: “Avremmo dovuto fare un collegamento, poi in un momento successivo l’esibizione al semaforo“.

Poco dopo i Ricchi e Poveri hanno offerto il bis, sempre al semaforo, ma con la raccomandazione di Fiorello che ha invitato Angela a non salire in moto con sconosciuti. Lei, estasiata “è stato divertente” insieme al suo compagno di lavoro si sono ripetuti cantando “La prima cosa bella“.

Una gag da guardare e riguardare come toccasana per il morale quando siete giù (magari senza ripeterla per non commettere infrazioni su strada).

I ricchi e poveri dopo Sanremo, la solidarietà a Sangiovanni

Angelo Sotgiu e Angela Brambati arrivano dal successo di Ma non tutta la vita, presentata a Sanremo 2024. Edizione in cui sono tornati dopo svariati anni e in cui ha gareggiato anche Sangiovanni che nella giornata di ieri ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa dato il suo momento difficile.

Al Tg1 hanno mostrato la loro vicinanza al cantante, Angelo ha commentato: “Ècapitato anche a noi i primi periodi, sono momenti difficili. Il consiglio che diamo a Sangiovanni è quello di andare avanti e di non preoccuparsi che sicuramente tornerà più forte di prima, noi siamo suoi ammiratori di Sangiovanni“.

Ha parlato anche Angela “Ma poi è normale che succeda questo, tante interviste, tante cose tutti i giorni. Lui, essendo così giovane, non era abituato ed ha avuto questo momento”.