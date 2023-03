Viva Rai 2, Fiorello prende in giro Nichi Vendola: “Nel presepe ha Statuina 1 e Statuina 2”

Il tema delle famiglie omogenitoriali in questi giorni è entrato a pieno titolo nella televisione italiana, nonostante sia avvenuto con anni di ritardo rispetto ad altri Paesi occidentali (senza scomodare Modern Family, già in Friends il figlio di Ross viveva con due donne). Dopo la parolaccia di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più e la lettera di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa, sul tema si è espresso anche Fiorello a Viva Rai 2.

Lo showman siciliano ha dapprima commentato l’espressione colorita utilizzata dall’ex presidente Rai nei confronti della Ministra della Famiglia Eugenia Roccella:

“C’è un virus che gira in Rai, la Annunziata ha detto “caxxo” nel programma In mezz’ora. Pensa se avesse avuto un’ora”.

Una battuta non tecnicamente impeccabile, se si pensa che Annunziata dalla stagione 2017-2018 ha ribattezzato il suo programma di interviste su Rai 3 in Mezz’ora in più, seguito da Mezz’ora in più – Il mondo che verrà, occupando in palinsesto circa due ore.

Il comico è poi tornato sulla questione delle famiglie arcobaleno prendendo in giro l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, che con un video sui social aveva affermato che San Giuseppe non fosse il papà biologico di Gesù:

“Io penso che occorra pensare ai bambini, gli adulti fanno quello che vogliono. Ma Vendola, come ti viene? Io Vendola l’ho conosciuto, lui nel presepe ha Statuina 1 e Statuina 2!“.

Anche qui Fiorello – o chi per lui – avrebbe potuto proporre qualcosa di meno stereotipato: le diciture “genitore 1” e “genitore 2” per i documenti dei figli delle famiglie arcobaleno non sono mai esistite e nemmeno sono mai state proposte da partiti progressisti o associazioni per i diritti civili, che si sono limitate a proporre il solo “genitore“.

In chiusura di Viva Rai 2, Fiorello ha chiamato “un’imitatrice di Giorgia Meloni”, ma si trattava della vera Presidente del Consiglio, anche se si è preferito portare avanti la gag senza alcun disvelamento.