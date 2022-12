Fiorello e Amadeus videochiamano Maria De Filippi in diretta sul finale della prima puntata di Viva Rai 2 per festeggiare con lei il suo compleanno. Una torta, un soffio sulle candeline ‘a distanza’, il solito ‘cazzeggi0’ che chiama in causa Maurizio Costanzo e una nuova incursione della regina di Canale 5 sulle reti Rai con l’intermediazione di Fiorello. Diciamo che per la De Filippi è una ‘prima volta’ su Rai 2, mentre Rai 1 l’ha vista protagonista proprio nei Festival di Sanremo: nel 2009 è stata la ‘Signora’ della serata finale nel Festival condotto da Paolo Bonolis, nel 2017 invece lo ha condotto con Carlo Conti e poi è stata evocata sul palco dell’Ariston con una videochiamata in diretta nella seconda serata di Sanremo 2020, quando Fiorello si travestì da Maria De Filippi per onorare una scommessa fatta sugli ascolti (e lo rivediamo su RaiPlay).Un format rodato.

Ma c’è sempre una prima volta, anche per la De Filippi. E anche per Fiorello, in fondo, che ha debuttato oggi, lunedì 5 dicembre, sulla seconda rete Rai nel suo morning show da ‘usato sicuro’ con cui illuminerà il daytime di Rai 2 – come da speranza della Direttrice di Dipartimento. Amadeus, Fiorello e Maria De Filippi si ritrovano, dunque, alle 8 del mattino in diretta tv su Rai 2 con tanto di torta di compleanno con candeline da soffiare a distanza. Se Fiorello e Amadeus fossero riusciti a convincere anche Enrico Mentana a mostrarsi in pigiama (a righe nerazzurre in onore dell’Inter) durante il collegamento live per annunciare la presenza di Francesca Fagnani a Sanremo 2023 come co-conduttrice di una delle serate del Festival, la prima puntata di Viva Rai 2 avrebbe tenuto insieme per qualche minuto i tre ‘poli’ della tv generalista, tra Rai, Mediaset e La7.

Sarà per la prossima…