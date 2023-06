Viva Rai 2, l’annuncio di Biggio: “Torniamo a novembre al 99,9%”

Ultima puntata di Viva Rai2 e una domanda sorge spontanea: ci sarà un bis? Una risposta a tal proposito l’ha data Fabrizio Biggio, ospite con Mauro Casciari giovedì sera a Porta a Porta.

“L’anno prossimo è sicuro al 99,9% che torniamo, c’è sempre quella piccola variabile”, ha svelato la spalla di Fiorello, che ha fornito indizi anche sul mese in cui ripartirebbe la messa in onda: “Non settembre, ma novembre, poi faremo Sanremo anche quest’anno”.

Rivelazioni concesse col sorriso, con un tono però tutt’altro che ironico. D’altronde, Biggio non ha negato la presenza di ostacoli e problemi, a partire dal complicato rapporto di vicinato coi residenti di via Asiago: “Lo vogliamo rifare tutti, sempre se i condomini vorranno noi torniamo. Siamo nelle loro mani”.

Sul tema si è espresso lo stesso Fiorello, intervenuto – sempre con Biggio e Casciari – a Tg2 Post. Qui lo showman siciliano ha manifestato meno certezze e una sincera preoccupazione: “Un problema c’è. Quando ci chiedono ‘lo rifarete?’, non è facile dire di sì. Devo essere sincero, credo che non si possa fare in via Asiago e se non si può fare in via Asiago credo non si possa fare da nessuna parte. Questo programma è nato li, abbiamo bisogno degli studi di via Asiago, dei camerini”.

Un punto comune con Biggio è invece quello relativo a Sanremo: “Se si risolvono i problemi sicuramente rifaremo le quattro serate del Dopofestival”. Confermata pure l’intenzione di salire sul palco dell’Ariston nella serata finale del 2024: “Andrò là per portarlo a casa. È una promessa che ho fatto”.

Da capire quale delle due sia la versione più attendibile e fresca sul fronte temporale, considerando gli orari di registrazione delle trasmissioni in questione. Ad ogni modo, esiste un caso via Asiago e, necessariamente, andrà risolto. E nell’eventualità di un semaforo verde, è acclarato che Viva Rai 2 si riaffaccerà in video ad autunno inoltrato, magari con un epilogo anticipato. L’altra grana in questa stagione è infatti rappresentata dal sole e dal caldo che ha invaso il glass con l’avvento della primavera e dell’ora legale.