Vite da copertina è il rotocalco di Tv8 in onda a partire da mercoledì 1° settembre 2021 per la sesta stagione che vede al timone una nuova conduttrice: Elisabetta Canalis. Il programma è dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set, protagonisti di un mondo in cui lasciare il segno è importante. Fenomeni televisivi, coppie ormai affermate o semplici curiosità sulle star nostrane e internazionali sono al centro della trasmissione.

Vite da copertina: puntate

Il programma andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30. In ogni puntata, da uno studio rinnovato nella sua scenografia, Elisabetta Canalis avrà al suo fianco un ospite che può essere un giornalista di moda, un esperto di chirurgia plastica, un opinionista di gossip o il direttore di un settimanale.

Con loro si commenteranno i temi della puntata. Nei primi appuntamenti si parlerà delle mete scelte dai VIP per le vacanze, le hit estive di successo, non mancherà uno spazio per i Ferragnez. Ma anche un focus sugli influencer, sui divi caduti in disgrazia, sulle luci e le ombre delle celebrities più discusse.

Ogni venerdì il programma riserverà come sempre la classifica. Ogni settimana chiaramente sarà diversa, l’appuntamento è una tradizione del programma.

Vite da copertina: diretta

Il programma si può seguire al canale 8 del digitale terrestre e Tivusat, oppure al canale 125 del bouquet di Sky. In live streaming su tv8.it

Vite da copertina: repliche

Le repliche del programma non sono al momento disponibili, sul sito di Tv8 esiste una pagina in cui viene mostrata una videogallery della trasmissione. All’interno è presente il promo del lancio della nuova edizione.

Vite da copertina: conduttrice

Elisabetta Canalis è la nuova conduttrice, la quarta in totale da quando va in onda il programma. Del suo approdo si parlò su Tv Sorrisi e canzoni già nel mese di luglio. Le dichiarazioni: