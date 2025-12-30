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Villa Crespi, quanto costa il cenone di Capodanno di Antonino Cannavacciuolo

I prezzi del cenone di Capidanno a Villa Crespi: ecco quanto costa mangiare nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

di Stella Didenedetto
Villa Crespi, quanto costa il cenone di Capodanno di Antonino Cannavacciuolo
30 Dicembre 2025 12:00

Il cenone di Capodanno è alle porte e c’è chi festeggerà in casa con parenti e amici, chi brinderà al nuovo anno in piazza e chi, invece, si regalerà una serata davvero speciale scegliendo di cenare in un ristorante stellato. In Italia, sono diversi i ristoranti importanti in cui trascorrere una serata magica come quella di San Silvestro e, tra i più famosi, c’è sicuramente Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. 

Villa Crespi è un luogo elegante e raffinato in cui, oltre a mangiare piatti stellati, preparati con i migliori ingredienti, ci si regala un vero e proprio viaggio culinario pensato per regalare ai propri clienti un’esperienza unica e indimenticabile. I prezzi, tuttavia, del cenone di Capodanno non sono alla portata di tutto.

Quanto costa il cenone di Capodanno: ecco i prezzi di Villa Crespi

Situato sul Lago d’Orta e guidato dallo chef Antonino Cannavacciuolo, il ristorante Villa Crespi è uno dei più ambiti per il cenone di Capodanno dove si può gustare un menù prelibato il cui prezzo, tuttavia, non è alla portata di tutti. Il cenone di Capodanno a Villa Crespi, infatti, costa 550 euro a persona, bevande escluse.

Tuttavia, il menù ideato da chef Cannavacciuolo e dalla sua squadra non è un semplice insieme di piatti ma è un vero viaggio culinario che porta ad accogliere il nuovo anno nel migliore dei modi. Chi sceglie di regalarsi il cenone di Capodanno a Villa Crespi si immerge in un viaggio gastronomico che comincia con un piccolo stuzzichino.

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Quanto costa il cenone di Capodanno: ecco i prezzi di Villa Crespi (Fonte Instagram @antoninochef) – Tvblog.it

Il cenone, poi, prevede una serie di piatti che, pur rispettando la tradizione, sono reinterpretati in chiave moderna per conquistare sia gli occhi che il palato degli ospiti di Villa Crespi. Tra i primi piatti, spiccano le linguine di Gragnano con calamaretti e il plin di agnello accompagnato da gamberi rossi e zuppa.

Tra i secondi piatti, invece, si possono scegliere tra quelli di mare e quelli di terra come il rombo abbinato alle cime di rapa e una ricetta di carne che richiama la tradizione genovese.

In un cenone che si rispetti non possono mancare i dolci e a Villa Crespi la scelta è davvero ampia con una particolare attenzione alla piccola pasticceria tra cui spiccano i babà e le code di aragosta.

Il cenone di Capodanno a Villa Crespi non è solo una cena ma un viaggio esclusivo all’insegna del lusso e dell’alta cucina per cominciare salutare in modo speciale il vecchio anno e cominciare quello nuovo nel migliore dei modi. Chi, dunque, non ha ancora deciso dove trascorrere il cenone di Capodanno può provare a prenotare un tavolo a Villa Crespi.

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