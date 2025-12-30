Villa Crespi, quanto costa il cenone di Capodanno di Antonino Cannavacciuolo

Il cenone di Capodanno è alle porte e c’è chi festeggerà in casa con parenti e amici, chi brinderà al nuovo anno in piazza e chi, invece, si regalerà una serata davvero speciale scegliendo di cenare in un ristorante stellato. In Italia, sono diversi i ristoranti importanti in cui trascorrere una serata magica come quella di San Silvestro e, tra i più famosi, c’è sicuramente Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo.

Villa Crespi è un luogo elegante e raffinato in cui, oltre a mangiare piatti stellati, preparati con i migliori ingredienti, ci si regala un vero e proprio viaggio culinario pensato per regalare ai propri clienti un’esperienza unica e indimenticabile. I prezzi, tuttavia, del cenone di Capodanno non sono alla portata di tutto.

Quanto costa il cenone di Capodanno: ecco i prezzi di Villa Crespi

Situato sul Lago d’Orta e guidato dallo chef Antonino Cannavacciuolo, il ristorante Villa Crespi è uno dei più ambiti per il cenone di Capodanno dove si può gustare un menù prelibato il cui prezzo, tuttavia, non è alla portata di tutti. Il cenone di Capodanno a Villa Crespi, infatti, costa 550 euro a persona, bevande escluse.

Tuttavia, il menù ideato da chef Cannavacciuolo e dalla sua squadra non è un semplice insieme di piatti ma è un vero viaggio culinario che porta ad accogliere il nuovo anno nel migliore dei modi. Chi sceglie di regalarsi il cenone di Capodanno a Villa Crespi si immerge in un viaggio gastronomico che comincia con un piccolo stuzzichino.

Il cenone, poi, prevede una serie di piatti che, pur rispettando la tradizione, sono reinterpretati in chiave moderna per conquistare sia gli occhi che il palato degli ospiti di Villa Crespi. Tra i primi piatti, spiccano le linguine di Gragnano con calamaretti e il plin di agnello accompagnato da gamberi rossi e zuppa.

Tra i secondi piatti, invece, si possono scegliere tra quelli di mare e quelli di terra come il rombo abbinato alle cime di rapa e una ricetta di carne che richiama la tradizione genovese.

In un cenone che si rispetti non possono mancare i dolci e a Villa Crespi la scelta è davvero ampia con una particolare attenzione alla piccola pasticceria tra cui spiccano i babà e le code di aragosta.

Il cenone di Capodanno a Villa Crespi non è solo una cena ma un viaggio esclusivo all’insegna del lusso e dell’alta cucina per cominciare salutare in modo speciale il vecchio anno e cominciare quello nuovo nel migliore dei modi. Chi, dunque, non ha ancora deciso dove trascorrere il cenone di Capodanno può provare a prenotare un tavolo a Villa Crespi.