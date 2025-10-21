Vienna, tocca a Musetti: debutto contro Tsitsipas, Sinner e gli altri azzurri in campo domani

Il torneo ATP 500 di Vienna entra nel vivo e oggi con l’esordio di Lorenzo Musetti. L’azzurro debutta nel tabellone principale affrontando il greco Stefanos Tsitsipas in uno degli incontri di cartello del primo turno, in programma sul cemento indoor dell’Erste Bank Arena alle 17.30.

ATP Vienna Musetti-Tsitsipas

Per Musetti, ottavo nel ranking generale ATP, è una grandissima occasione. Ma anche un notevole rischio considerando la straordinaria classe di Tsitsipas che pure ormai da tempo è sceso nella classifica internazionale e al momento si trova addirittura al 25esimo posto, molto al di sotto dell’azzurro.

Tuttavia il greco, ancora alla ricerca di una forma ormai lontana, ha colpi ed estro per mettere in difficoltà Musetti che in carriera lo ha battuto solo due volte in sette incontri. Sono stati proprio gli ultimi due precedenti a dare ragione all’azzurro, entrambi quest’anno, sulla terra di Madrid prima e di Montecarlo poi. Unico precedente sul cemento favorevole al greco. Questo è l’unico match di oggi dopo la sconfitta di ieri di Darderi, 6-2 7-5 dall’americano Nakashima, e la vittoria di Arnaldi, 7-5 6-4 su Kovacevic.

Musetti-Tsitsipas sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati.

Gli altri azzurri: da Sinner a Berrettini

Ma a Vienna non coprre soltanto Musetti. Domani, mercoledì, toccherà infatti sia a Cobolli, contro il ceko Machac e Berrettini, contro l’australiano Popyrin in orario ancora da definire. L’attesa però è soprattutto per Jannik Sinner, impegnato all’esordio contro il tedesco Daniel Altmaier, in un match che vede l’esordio della testa di serie #1 fresco della vittoria di Riyad da sei milioni di dollari, ma anche al centro di qualche polemica per la sua decisione di non giocare la final di Coppa Davis, decisione che ha indispettito non poco i fan italiani.

Niente da fare invece per Lorenzo Sonego nell’altro ATP 500 della settimana, battuto dallo spagnolo Davidovich Fokina 7-6 6-4.

Paolini alla Final Eight, si gioca in Cina

Buone notizie anche in ambito femminile dove Jasmine Paolini ieri ha ricevuto l’ufficialità che giocherà le final eight per il secondo anno consecutivo. Azzurra che questa settimana tirerà il fiato in vista di un finale di stagione di altissmo livello.

In campo invece in Cina, a Guangzhou, Elena Cocciaretto che ieri ha battuto al primo set la frabcese Parry e che domani se la vedrà contro una delle tenniste di casa, la cinese Wang Zhou in attesa di vedere se anche Lucia Bronzetti, impegnata contro la colombiana Osorio riuscirà a qualidficarsi al secondo turno del tabellone.

Il torneo di Guanzhou è un’esclusiva di Supertennis, canale del digitale terrestre in chiaro distribuito anche sulla piattaforma Sky.