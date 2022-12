Canale 5 si dà alla divulgazione nel prime time di domenica 18 dicembre con una puntata-evento di Viaggio nella Grande Bellezza, in onda in prima serata sempre con la conduzione di Cesare Bocci. Esattamente a una settimana dal Natale, Bocci ci porta nella Terra di Gerusalemme, città santa per tre diverse religioni e nel contempo centro nevralgico di interessi politici e territoriali. Un luogo sacro per ebrei, cristiani e musulmani e per questo considerata ‘irrinunciabile’ e indivisibile per le compagini più estremiste delle tre confessioni. Importanza religiosa e simbolica, ma anche una città dalla bellezza mozzafiato, frutto di stratificazioni millenarie, crocevia di culture e di ricchezze storiche e artistiche.

Il viaggio nella Grande Bellezza di Bocci inizia sull’altopiano di Masada, da cui si parte alla scoperta di Israele, muovendosi dalla Fortezza di Masada, per proseguire verso Qumran e il Mar Morto; si procede quindi verso la Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio e la Cupola della Roccia per arrivare al luoghi santi del Cristianesimo, come il Santo Sepolcro, la Grotta di Betlemme e la Galilea. Si arriva, dunque, al Muro Occidentale e il suo tunnel, alla Città Vecchia e ai vicoli del Suk per conoscere le tradizioni degli ebrei ortodossi e i segreti della piccola comunità armena.

Il percorso viene puntellato da testimonianze e interviste: Bocci incontra, tra gli altri, Sua Beatitudine Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini; Samuel Rabinovitch, Rabbino responsabile del Muro Occidentale; Padre Amedeo Ricco, dell’Ordine dei Frati Minori, archeologo; Padre Alberto Pari, dell’Ordine dei Frati Minori; Adolfo Roitman, curatore del Santuario del Libro; Adeeb Al-Hussein, custode del Santo Sepolcro; Dan Bahat, archeologo; Antonella Bellantuono, storica del Giudaismo; Simcha Rotem, combattente del Ghetto di Varsavia.

Otto giorni di riprese, anche in notturna, per un programma che ha prodotto oltre 100 ore di girato, con un montato di 140′: Viaggio nella Grande Bellezza è un progetto a cura di Giuseppe Feyles; una produzione RTI collaborazione con RealLife Television – , scritta da Raffaella Soleri, con la collaborazione di Silvia Ladisa e la consulenza editoriale di Marcello Fidanzio; direttore della fotografia Daniele Poli e regia di Roberto Burchielli.