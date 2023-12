Un Viaggio in Sicilia in 4 puntate per far conoscere a Massimo Fenati e al pubblico ‘l’isola delle meraviglie’ di Simonetta Agnello Hornby

Un emozionante Viaggio in Sicilia con Simonetta Agnello Hornby al via su Rai 3

Tornano in tv i racconti di Simonetta Agnello Hornby che ci porta alla scoperta dei suoi luoghi del cuore in quella terra magnifica che è la Trinacria: parte questa sera, domenica 3 dicembre, nella seconda serata di Rai 3 Viaggio in Sicilia, il nuovo programma di Rai Cultura, realizzato da Pesci Combattenti, che vede la scrittrice nel ruolo di cicerone, accompagnata dal fumettista e illustratore Massimo Fenati, autore del graphic novel de “La Mennulara”. Chi conosce Agnello Hornby sa che con lei la Sicilia si respira a ogni passo e il suo modo di raccontare la terra natìa, che l’ha vista crescere ad Agrigento prima del trasferimento in UK per lavorare come avvocato dei minori: lo spunto narrativo di questo racconto tv è, in questa occasione, quello di far scoprire a Massimo Fenati e ai telespettatori la sua isola con uno sguardo privilegiato.

Viaggio in Sicilia, prima puntata

Il Viaggio in Sicilia di Simonetta Agnello Hornby si articola in quattro puntate: si parte da Mosè, la tenuta storica della famiglia di Simonetta in provincia di Agrigento, dove la scrittrice si rifugia ogni estate con i figli George e Nicola e il resto dei suoi cari, condividendo le giornate, i ricordi e i piatti della tradizione di famiglia preparati dalla sorella Chiara.

Si prosegue, dunque, verso una delle miniere di zolfo più importanti della Sicilia, appartenuta agli antenati di Simonetta. La scrittrice ricorda la prima volta in cui vi fece visita: aveva circa 4 anni, esplorò i cunicoli dei minatori e rimase colpita dai loro volti scavati e dai corpi debilitati dalla fatica. Il tour prosegue verso la maestosa Valle dei Templi di Agrigento e i vicini Giardini di Kolymbethra, un luogo magico, una ex piscina naturale di oltre 2.000 anni fa dove venivano allevati pesci d’acqua dolce per i banchetti.

Seconda tappa, quindi, a Porto Empedocle, paese di Andrea Camilleri: qui Simonetta e Massimo incontrano Arianna Mortelliti, scrittrice e nipote del creatore del commissario Montalbano, scomparso nel 2019. A casa Camilleri, Arianna racconta aneddoti legati al nonno e presenta agli ospiti le filastrocche inedite che con tenerezza le dedicava. La memoria contraddistingue anche l’ultima visita sulla strada verso Palermo: Portella della Ginestra, teatro nel 1947 di un’orrenda strage di contadini per mano della banda di Salvatore Giuliano.

I luoghi del Viaggio in Sicilia di Simonetta Agnello Hornby

Nelle puntate successive, il Viaggio in Sicilia di Simonetta Agnello Hornby toccherà Palermo, l’Etna e Catania, Siracusa e Pantalica. Ogni tappa sarà contraddistinta da incontri speciali, lungo la strada Simonetta converserà con amici di lunga data e abitanti del luogo, che si uniranno ai suoi racconti e ricordi. Tra aneddoti e paesaggi suggestivi Simonetta Agnello Hornby svelerà ai telespettatori tutta la magia della sua terra.

Viaggio in Sicilia, il programma

Viaggio in Sicilia è un programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti, con Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati, e con George Hornby e Chiara Agnello; è scritto da Simonetta Agnello Hornby, Cristiana Mastropietro, con Gianluca De Martino per la regia di Riccardo Mastropietro. Non è la prima volta che Agnello Hornby collabora con Pesci Combattenti: la ricordiamo qualche anno fa in Nessuno può volare, progetto tra letteratura e tv che ben illustra la concezione stessa della narrativa per la scrittrice, oltre gli ‘steccati’ dei diversi mezzi di comunicazione. Un unico codice quello del racconto che travalica le specificità del mezzo, insomma: e vale la pena tornare all’intervista che ci concesse qualche tempo fa e che rappresenta, a nostro avviso, la chiave di lettura delle sue opere, letterarie e televisive. Intanto, buon viaggio a tutti noi…