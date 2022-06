Via dei Matti Picture Show, a casa Cenni – Bollani il cinema si sente

Una serata speciale realizzata sull’onda dell’esperienza da access prime time: Stefano Bollani e Valentina Cenni riaprono la propria casa di “Via dei Matti n.0” per un ‘Picture Show‘ tra musica e cinema. Si tratta di un ‘one shot’ in onda domenica 5 giugno alle 21.25 su Rai 3 che però potrebbe essere il ‘pilota’ di una nuova stagione a tema soundtracks. Infatti, come suggerisce il titolo – ovviamente ispirato al Rocky Horror Picture Show – questa serata guarda in special modo al rapporto tra musica e cinema.

Il punto di vista di Via Dei Matti Picture Show resta però quello della musica: i padroni di casa si ritrovano con amici – più che ospiti – per appronfodire, in maniera accattivante ma sempre professionale, il legame tra la musica e il cinema, iniziato ben prima dell’avvento del sonoro. Tra storia tràdita e aneddoti curiosi, esempi ed esibizioni, Stefano Bollani e Valentina Cenni ripercorrono la storia del cinema e riprpopongono pezzi di colonne sonore iconiche. Ad affiancarli amici pronti a giocare con note e parole: Brunori Sas, Nicola Piovani e Luca Marinelli in una versione inedita, Lillo, Goran Bregović e la violoncellista Miriam Prandi. A fare gli onori di casa la Resident Band formata da Bernardo Guerra alla batteria, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Arnaldo Vacca alle percussioni.

Via dei matti Riapre via dei Matti! Siamo davvero felici di invitarvi nella nostra casa insieme ad ospiti davvero speciali, per trascorrere un'intera serata insieme. Ci vediamo domenica 5 giugno alle 21.20 su Rai3 e RaiPlay#ViaDeiMattiPictureShow Valentina Cenni & Stefano Bollani Posted by Stefano Bollani on Friday, May 27, 2022

Via Dei Matti Picture Show 0, lo ricordiamo, è un programma di Rai 3 realizzato da Ballandi, scritto da Valentina Cenni, Stefano Bollani, Fosco D’Amelio, Rossella Rizzi, Federico Baccomo, Duccio Battistrada, Lorenzo Scoles, per la regia di Alessandro Tresa. Se dia il là a una nuova stagione di incontri, magari a tema cinematografico, lo vedremo anche se questo ‘numero speciale’ messo lì così, a chiusura di stagione tv sembra un po’ ‘strano’. Per adesso, comunque, l’access prime time è ancora a tema musicale ed è di alto livello con quella chicca che è La gioia della musica di Corrado Augias. E gli ascolti non stonano certo.