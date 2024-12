Via dei Matti numero zero: tutte le informazioni sulla quarta edizione del programma di Rai 3 condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Via dei Matti n. 0, Rai 3: quarta edizione, anticipazioni puntate, ospiti, conduttori

Via dei Matti n. 0, il programma musicale in onda nell’access prime time di Rai 3, con Stefano Bollani e Valentina Cenni, torna in onda a dicembre 2024 con la sua quarta stagione.

Via dei Matti n. 0 è un programma di Rai Cultura, realizzato da Ballandi, ideato da Valentina Cenni, Stefano Bollani e Fosco D’Amelio, scritto insieme a Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Errico Buonanno, Simone Giorgi e Lorenzo Scoles. La regia è a cura di Alessandro Tresa.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Quando va in onda Via dei Matti numero zero?

Il programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni andrà in onda su Rai 3 a partire da lunedì 16 settembre 2024, alle ore 20:15. Il programma andrà in onda da lunedì a venerdì.

Via dei Matti numero zero: anticipazioni puntate

Via dei Matti n.0: ospiti puntate 16-20 dicembre 2024

La prima settimana si aprirà con un omaggio a Lucio Dalla. Per l’occasione, l’ospite in studio sarà il cantautore Brunori Sas. Martedì 17, invece, la protagonista sarà Joni Mitchell, cantautrice e pittrice canadese, tra le voci più distintive della storia della musica, e ad accompagnare la narrazione ci sarà anche Fabio Concato. Mercoledì 18, la serata sarà dedicata alla clavicembalista polacca Wanda Landowska, con la partecipazione della cantante, compositrice e violoncellista Ana Carla Maza.

Giovedì 19, invce, verrà celebrato il più grande compositore italiano di colonne sonore, Ennio Morricone. In studio ci sarà Teho Teardo, musicista e compositore anche lui di colonne sonore. La settimana si concluderà con una puntata dedicata alla direttrice d’orchestra francese Nadia Boulanger, che vedrà la presenza del celebre fisarmonicista Richard Galliano.

Via dei Matti numero zero: conduttori

I conduttori, nonché ideatori, del programma sono il pianista e compositore Stefano Bollani e l’attrice Valentina Cenni.

Di seguito, trovate le loro dichiarazioni ufficiali alla vigilia di questa quarta stagione del programma:

La musica è un elemento fondamentale della nostra vita, capace di plasmarci e influenzarci più di quanto possiamo immaginare. È un linguaggio universale che ci consente di comunicare abbattendo ogni barriera, che sia linguistica, spaziale o temporale. Per questo, siamo entusiasti di tornare e portare nelle case delle persone un pezzo del nostro mondo e di condividere con loro la musica che ci emoziona, sperando che questa esperienza, per noi così appagante, possa arricchire un po’ anche il pubblico che ci segue. Quando qualcuno ci racconta che ha iniziato ad apprezzare un artista che prima non conosceva grazie al nostro programma, o scopriamo che un bambino ha cominciato a suonare uno strumento ispirato da ciò che ha visto da noi, è una soddisfazione immensa. È questo il vero senso del nostro lavoro.

Via dei Matti numero zero: programma

Ogni puntata di quest’edizione renderà omaggio ad un grande musicista.

I due padroni di casa guideranno i telespettatori attraverso una personale narrazione della loro storia musicale, citando artisti di ogni epoca e stile. Il racconto della loro vita, della loro estetica e del loro percorso sarà un pretesto per esplorare nuovi temi e prospettive, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale ricco di aneddoti, curiosità e riflessioni e anche di esibizioni, improvvisazioni, dialoghi e duetti con gli ospiti.

Ogni puntata, infine, si chiuderà con una reinterpretazione di un brano celebre da parte di Stefano Bollani e Valentina Cenni, seduti entrambi al pianoforte.

Via dei Matti numero zero, RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.