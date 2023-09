Via dei Matti n. 0 è un programma musicale in onda su Rai 3, con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

A partire da settembre 2023, va in onda la terza edizione del programma.

Via dei Matti n. 0, programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi, è firmato da Valentina Cenni, Stefano Bollani, Fosco D’Amelio, Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Giovanni Robertini e Lorenzo Scoles. La regia è a cura di Alessandro Tresa.

Quando riprende Via dei Matti numero zero?

La nuova edizione del programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni va in onda su Rai 3, a partire da lunedì 25 settembre 2023. Il programma va in onda da lunedì a venerdì alle ore 20:15. Il programma è visibile in streaming e on demand anche su RaiPlay.

Via dei Matti numero zero: anticipazioni puntate

Via dei Matti: ospiti puntate 25-29 settembre 2023

Gli ospiti del programma che vedremo nella prima settimana della nuova edizione saranno l’attore e musicista Ascanio Celestini, ospite della prima puntata in onda il 25 settembre, il fisarmonicista Samuele Telari, il 26 settembre, il cantautore Mario Venuti, mercoledì 27, la violinista Gaia Trionfera, giovedì 28, e, a chiudere la prima settimana, Sergio Cammariere, venerdì 29 settembre.

Chi sono i conduttori di Via dei Matti?

I conduttori del programma sono il pianista e compositore Stefano Bollani e l’attrice Valentina Cenni.

Stefano Bollani e Valentina Cenni conducono il programma dal 2021. La prima edizione è composta da 35 puntate mentre per la seconda edizione, andata in onda l’anno scorso, sono state realizzate 59 puntate.

Per questo programma, il pianista e l’attrice hanno ricevuto anche il Premio Flaiano per il Miglior programma culturale.

In ogni puntata, i padroni di casa partono da un argomento legato alla musica per iniziare a giocare con le note e le parole, collegando anche generi musicali molto diversi tra loro e facendo conoscere ai telespettatori cose nuove. Ogni sera, inoltre, i due conduttori interagiscono con un ospite che si esibirà e che verrà intervistato da loro. Ogni puntata, infine, si chiude con una reinterpretazione di un brano celebre da parte di Stefano Bollani e Valentina Cenni, seduti entrambi al pianoforte.

Via dei Matti numero zero: canzone

Il titolo del programma cita l’ultimo verso di una canzone di Sergio Endrigo, dal titolo La casa, pubblicata nel 1969.

Foto | Azzurra Primavera