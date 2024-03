Rai 1 rinnova la tradizione della Via Crucis in diretta tv (e in streaming su RaiPlay) e confeziona un prime time a tema: l’attenzione però è tutta su Papa Francesco

Si rinnova la tradizione della Via Crucis in diretta tv su Rai 1 nella prima serata di Venerdì Santo: anche questo venerdì 29 marzo, dunque, l’Ammiraglia Rai demanda la sua sua serata, dall’access alla seconda, ai riti della Settimana Santa, che culmina domenica con la Santa Messa dal sagrato della Basilica di San Pietro.

La Via Crucis è allestita, ormai da decenni, al Colosseo e anche questa sera, dunque, vedremo Papa Francesco presiedere il rito dalla sua postazione al Palatino. Al momento la presenza di Papa Francesco alla Via Crucis è prevista, ma non ancora confermata: le condizioni di salute di Bergoglio e il clima romano determineranno la decisione finale

Come sta Papa Francesco?

E da qualche anno, ormai, l’attenzione è puntata sulle condizioni di salute del Santo Padre, che appare sempre più affaticato. Oltre ad aver ormai optato per la sedia a rotelle anche per i piccoli spostamenti, i suoi malesseri respiratori sembrano non dare gran tregua. Sempre più spesso, infatti, lascia ai suoi collaboratori il compito di leggere preghiere e omelie. Proprio l’omelia saltata nella Santa messa della Domenica delle Palme ha preoccupato i fedeli, anche se nella specifica occasione la decisione di non averla fatta leggere a nessun altro ha spinto piuttosto a interpretare il gesto come una precisa scelta: contro il frastuono della guerra c’è solo il silenzio delle azioni.

Ciò non toglie, però, che le condizioni di salute di Papa Francesco diano qualche preoccupazione: lo scorso dicembre Jorge Bergoglio ha compiuto 87 anni e di certo l’esercizio papale non è leggero da svolgere; del resto è sul soglio pontificio da 11 anni e dal 2021 le notizie su malanni e acciacchi si sono moltiplicati, fino al ricovero per bronchite nel marzo del 2023, che si è riacutizzata lo scorso novembre, e all’operazione subita nel giugno dello stesso anno. Ma Papa Francesco ha attraversato, e sta attraversando, anni davvero difficili. L’immagine della sua Via Crucis solitaria nel 2020 resta indimenticabile.

Torniamo però alla tv e vediamo gli appuntamenti liturgici, e non solo, di Rai 1 per la Pasqua 2024 e nel dettaglio per Venerdì Santo, 29 marzo 2024.

Venerdì Santo su Rai 1, lo speciale Porta a Porta

Si parla di guerra nel consueto speciale Porta a Porta che precede la diretta della Via Crucis dal Colosseo. Bruno Vespa ha confezionato un reportage dalla Terra Santa, tra il dolore dei superstiti all’attacco del 7 ottobre di Hamas e le sofferenze del popolo palestinese, sotto attacco israeliano nella Striscia di Gaza.

Lo speciale, dal titolo “La guerra nella Terra di Gesù”, va in onda alle 20.30, al posto di Affari Tuoi.

Via Crucis 2024: diretta e streaming su Rai 1 e RaiPlay

Papa Francesco presiederà la Via Crucis 2024, in diretta su Rai 1 dalle 21.15 e in live streaming su RaiPlay. Le meditazioni per le 14 stazioni della Via Crucis sono state scritte da Papa Francesco: una novità, visto che Bergoglio ha sempre affidato le preghiere e le riflessioni a diversi gruppi e associazioni. Il tema scelto dal Papa è In preghiera con Gesù sulla via della Croce che, come evidenzia la Sala Stampa vaticana si presenta come

“un atto di meditazione e spiritualità, con Gesù al centro. Lui che fa il cammino della Croce e ci si mette in cammino con Lui. È tutto molto incentrato su quello che Gesù e vive in quel momento ed è chiaro che ci si allarga al tema della sofferenza…”.

Salvo variazioni dell’ultimo momento, Papa Francesco sarà sul Palatino per seguire la Via Crucis. Allo stato attuale, afferma la Sala Stampa Vaticana, non ci sono cambiamenti rispetto a quanto previsto.

Gli impegni liturgici di Papa Francesco, però, avranno inizio già nel pomeriggio con la Celebrazione della Passione del Signore, in programma alle 17:00 nella Basilica di San Pietro.

Jesus, il film con Debra Messing, Gary Oldman, Luca Zingaretti

Dopo la Via Crucis, quindi intorno alle 22.30, su Rai 1 andrà in onda Jesus, coproduzione internazionale diretta dal regista americano Roger Young, con Jeremy Sisto nel ruolo di Gesù, Debra Messing in quello di Maria Maddalena, Jacqueline Bisset nelle vesti di Maria, Gary Oldman nel ruolo di Ponzio Pilato, mentre Jeroen Krabbé è Satana. Tra gli interpreti italiani Luca Barbareschi, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Luca Zingaretti e Stefania Rocca.