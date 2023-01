Dopo una lunga intervista con la mamma Ilona Staller, Ludwig Koons, ospite a ‘Verissimo’ di domenica 22 gennaio 2023, ha fatto una sorpresa alla fidanzata, Madalina, presente in studio. La coppia sta assieme da un anno. La ragazza è stata immediatamente colpita da “il suo comportamento e la sua gentilezza. E’ molto diverso dagli altri uomini. A volte sono anche traditori, lui è molto fedele”.

Anche il fidanzato, durante la breve chiacchierata, ha tessuto le lodi della giovane compagna apprezzata anche da mamma Ilona (Qui, il video completo):

Ludwig: “Ci tengo perché mi ha fatto cambiare su molti aspetti. E’ bello rincorrere una che non la dà vinta a molti uomini. Per me è una ragazza molto speciale”.

Rompendo gli indugi, e facendosi un po’ di coraggio, Ludwig, come vuole la tradizione, si è inginocchiato, e fatto la fatidica proposta di matrimonio alla compagna con tanto di anello di fidanzamento. La risposta è stata un sì.

Madalina: “Sua madre è una donna davvero speciale. E’ una suocera molto speciale. La amo tanto. E’ la donna più umile che esista. Sono molto contenta di questa proposta e sono fiera di far parte di questa famiglia”.

Ludwig: “Io questa proposta non l’avrei fatta a nessun’altra ragazza… ci tengo molto a lei!”

Madalina: “Hai visto gli occhi lucidi. E’ una persona bellissima”.

Silvia Toffanin sottolinea che si tratta, a tutti gli effetti, della prima proposta di matrimonio a ‘Verissimo’. Che sia di buon auspicio?!