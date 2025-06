Chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025? Il programma di interviste del weekend di Canale 5 va in onda il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 16:00, con la conduzione di Silvia Toffanin, stabilmente alla guida del programma dal 2006.

In ogni puntata la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, dalla tv alla musica, passando per il cinema: ognuno porta il racconto della sua vita e delle sue esperienze, accolto in studio dagli applausi del pubblico e da clip che ne ripercorrono la carriera e i momenti personali più intensi. Non mancano anche le storie di gente comune, legate all’attualità, con interviste sempre faccia a faccia con la conduttrice, diventate ormai un marchio di fabbrica de programma.

Verissimo, ospiti oggi

Verissimo, ospiti 22 febbraio 2025

Direttamente dall’esperienza sanremese, saranno a Verissimo il leader dei Modà Kekko Silvestre e Francesca Michielin. Poi un caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero: in esclusiva, Silvia Toffanin intervisterà Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che, sedata dal marito così da renderla incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni. Ora Caroline, con il libro “E ho smesso di chiamarti papà”, è riuscita a ripercorrere questa traumatica vicenda che la vede coinvolta. Inoltre, saranno in studio due amici uniti nel nome della musica: Ivana Spagna e Beppe Carletti. Infine, saranno ospiti Nicolò De Devitiis, che con la sua empatia è tra i volti più amati de Le Iene e Pamela Petrarolo, che ha lasciato la casa del Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia in un momento delicato.

Verissimo, ospiti 23 febbraio 2025

Silvia Toffanin accoglierà, per la sua prima intervista nel programma, Selvaggia Lucarelli. Prima volta nel talk show anche per l’attrice Serena Rossi. Inoltre, tutte le emozioni provate a Sanremo da Iva Zanicchi, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera, Marcella Bella, commossa per la presenza all’Ariston di suo fratello Gianni Bella e Serena Brancale. Infine, il forte legame tra Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.

Dove vedere le puntate di Verissimo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinty e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Verissimo in replica

Il programma va in onda in replica su La 5, il sabato alle 12:30 e la domenica alle 12:00 (gli orari potrebbero variare). Ogni fine settimana vanno in onda le puntate della settimana precedente.