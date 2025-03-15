Verissimo, ospiti oggi sabato 15 e domenica 16 marzo 2025: The Kolors, Gabbani e i figli di Eleonora Giorgi

Chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi sabato 15, e di domenica 16 marzo 2025? Il programma di interviste del weekend di Canale 5 va in onda il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 16:00, con la conduzione di Silvia Toffanin, stabilmente alla guida del programma dal 2006.

In ogni puntata la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, dalla tv alla musica, passando per il cinema: ognuno porta il racconto della sua vita e delle sue esperienze, accolto in studio dagli applausi del pubblico e da clip che ne ripercorrono la carriera e i momenti personali più intensi. Non mancano anche le storie di gente comune, legate all’attualità, con interviste sempre faccia a faccia con la conduttrice, diventate ormai un marchio di fabbrica del programma.

Verissimo, ospiti oggi

Verissimo, ospiti 15 marzo 2025

Una prima volta per Iginio Massari, ospite di Silvia Toffanin per un’intensa intervista-ritratto. Quindi spazio a Marco Carta, che presenterà il suo nuovo singolo “Solo fantasia”, con cui ha partecipato al San Marino Song Contest. Sempre dalla factory di “Amici”, sarà ospite Petit, giovane talento che sta crescendo come la sua musica. Inoltre, intervista di famiglia per il grande campione olimpico di ginnastica artistica Igor Cassina, presente con la moglie Valentina e i loro figli. Infine, la vita di Giovanna Nocetti, artista eclettica, dall’energia incontenibile e la gioia, dopo un cammino pieno di ostacoli, di Selvaggia Roma per la nascita della piccola Luce.

Verissimo, ospiti 16 marzo 2025

Si torna a ricordare Eleonora Giorgi con i figli dell’attrice, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas e che ha celebrato la vita, con il suo sorriso, fino al suo ultimo giorno. Spazio alla musica con Francesco Gabbani e Stash e i The Kolors. Inoltre, in studio, le voci straordinarie e il carisma di Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli e infine, il racconto di Paola Caruso.

Dove vedere le puntate di Verissimo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinty e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Verissimo in replica

Il programma va in onda in replica su La 5, il sabato alle 12:30 e la domenica alle 12:00 (gli orari potrebbero variare). Ogni fine settimana vanno in onda le puntate della settimana precedente.