Chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi e domani, sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025? Il programma di interviste del weekend di Canale 5 va in onda il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 16:00, con la conduzione di Silvia Toffanin, stabilmente alla guida del programma dal 2006.

In ogni puntata la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, dalla tv alla musica, passando per il cinema: ognuno porta il racconto della sua vita e delle sue esperienze, accolto in studio dagli applausi del pubblico e da clip che ne ripercorrono la carriera e i momenti personali più intensi. Non mancano anche le storie di gente comune, legate all’attualità, con interviste sempre faccia a faccia con la conduttrice, diventate ormai un marchio di fabbrica de programma.

Verissimo, ospiti oggi

Verissimo, ospiti 1° febbraio 2025

Nella puntata del sabato, in esclusiva, Andrea Rizzoli, presenta “Non ci sono buone notizie”, un libro, un diario intimo, in cui parla dell’anno più difficile, ma allo stesso tempo più intenso, vissuto da sua madre Eleonora Giorgi e dalla sua famiglia, dal giorno in cui è stato diagnosticato all’attrice un tumore al pancreas.

Tra rigore sportivo ed estro creativo, poi, prima volta a Verissimo per il campione di scherma Tommaso Marini. E ancora, la storia di una grande amicizia, quella tra Thais Wiggers e Juliana Moreira, il periodo delicato di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione di Grande Fratello Vip e la nuova fase di vita, lontana dalla tv, di Ana Laura Ribas.

Verissimo, ospiti 2 febbraio 2025

Domenica, invece, Silvia Toffanin accoglie Eleonora Giorgi, che con la sua serenità e coraggio nell’affrontare il capitolo più duro della sua vita, è un esempio di forza e di speranza. In studio, il rapporto speciale che lega Orietta Berti e Fabio Rovazzi, tra i super giurati del talent Io Canto Senior. Inoltre, la grinta della showgirl Federica Nargi, il percorso di vita di Eva Henger, Manuela Arcuri con suo figlio Mattia e il racconto di Luca Calvani, concorrente eliminato da Grande Fratello.

Dove vedere le puntate di Verissimo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinty e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Verissimo in replica

Il programma va in onda in replica su La 5, il sabato alle 12:30 e la domenica alle 12:00 (gli orari potrebbero variare). Ogni fine settimana vanno in onda le puntate della settimana precedente.