Chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi e domani, sabato 1 e domenica 2 marzo 2025? Il programma di interviste del weekend di Canale 5 va in onda il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 16:00, con la conduzione di Silvia Toffanin, stabilmente alla guida del programma dal 2006.

In ogni puntata la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, dalla tv alla musica, passando per il cinema: ognuno porta il racconto della sua vita e delle sue esperienze, accolto in studio dagli applausi del pubblico e da clip che ne ripercorrono la carriera e i momenti personali più intensi. Non mancano anche le storie di gente comune, legate all’attualità, con interviste sempre faccia a faccia con la conduttrice, diventate ormai un marchio di fabbrica del programma.

Verissimo, ospiti oggi

Verissimo, ospiti 1° marzo 2025

Tra i primi ospiti di Verissimo di oggi, 1 marzo 2025, c’è Settembre, che ha prima partecipato a “Io Canto” e poi ha vinto le Nuove Proposte di Sanremo 2025. Dal Festival arriva anche Noemi, che ripercorre la sua carriera. Ospite per la prima volta di Silvia Toffanin Anna Dello Russo, esperta di moda e giornalista. Spazio anche a Chef Ruben e Carmen Di Pietro, ospite con il figlio Alessandro. Infine, il ricordo toccante e l’impegno di Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, indimenticabile volto de “Le Iene”, scomparsa a soli 40 anni nel 2019.

Verissimo, ospiti 2 marzo 2025

Dalla vittoria di “Amici 23” alla sua prima partecipazione a Sanremo, Sarah Toscano racconterà come sta vivendo questo momento magico. Dal Festival arriva anche Cristiano Malgioglio, co-conduttore con Nino Frassica e Bianca Balti della seconda serata di Sanremo 2025. Torna ospite anche Chiara Balistreri, la ragazza che ha vissuto per anni l’incubo delle violenze da parte dell’ex fidanzato, ma che con coraggio è riuscita a lanciare un grido d’aiuto via social e ora piano piano sta cercando di ricostruire la sua vita. Inoltre, intensa intervista per la fenomenale pallavolista azzurra, e campionessa olimpica, Myriam Sylla. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, neo genitori di Kian, racconteranno come stanno vivendo questa nuova fase della loro vita. Infine, ritratto di famiglia per Lino Banfi, in veste di dolce bisnonno, accompagnato dalla nipote Virginia e la sua piccola Matilde.

Dove vedere le puntate di Verissimo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinty e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Verissimo in replica

Il programma va in onda in replica su La 5, il sabato alle 12:30 e la domenica alle 12:00 (gli orari potrebbero variare). Ogni fine settimana vanno in onda le puntate della settimana precedente.