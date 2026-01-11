Verissimo, oggi Andrea Sempio racconta la sua verità sul caso Garlasco: dalle 16 su Canale 5

C’è davvero moltissima attesa per l’intervista che quest’oggi andrà in onda su Verissimo, annunciata con molto risalto da una serie di promo di rete particolarmente fitti: si trratta di Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco.

L’intervista che fa discutere

Andrea Sempio, 37 anni, era grande amico di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Da marzo 2025 Sempio è indagato per omicidio in concorso, dopo che una nuova consulenza ha rianalizzato il DNA trovato sotto le unghie della vittima. Sempio arriva a Verissimo per raccontare per la prima volta la sua verità nel salotto di Silvia Toffanin, dopo le recenti apparizioni a Porta a Porta su Rai 1 e Quarto Grado su Rete 4. L’ospitata ha già scatenato un acceso dibattito sui social, con molti utenti che contestano l’opportunità di dare spazio a un indagato in un contenitore generalista.

Bisio e Incontrada presentano Zelig

La puntata si apre con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, protagonisti della trentesima edizione di Zelig, lo storico programma comico al via dal 12 gennaio su Canale 5. I due conduttori presenteranno le novità di questa edizione speciale che celebra tre decenni di risate.

In studio anche Christian De Sica, attore dai mille volti che a febbraio sarà al cinema con “Agata Christian – Delitto sulle nevi”. L’attore ripercorrerà i momenti salienti della sua lunga carriera tra cinema e teatro.

Francesca Tocca e Evelina Sgarbi

Spazio alla ballerina Francesca Tocca, professionista del cast di Amici, che esattamente un anno fa ha annunciato la separazione da Francesco Todaro, da cui ha avuto la figlia Jasmine nel 2013. La showgirl parlerà della nuova fase della sua vita e probabilmente farà chiarezza sulla presunta storia d’amore con l’hair stylist Davide Greco, voce circolata negli ultimi mesi ma mai confermata.

Chiude la puntata Evelina Sgarbi, che torna a far sentire la sua voce alla luce degli ultimi aggiornamenti sull’intricata vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio.

Dove vedere Verissimo

Verissimo è in onda oggi alle 16 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.