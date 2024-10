Verissimo, tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe una pace moderata. Spunta l’ipotesi di un programma insieme

Più che una pace, un cessate il fuoco. Dopo 7 anni di carte bollate tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, la conduttrice, ospite di Verissimo, ha dichiarato di aver abbracciato il collega perché voleva mettere fine a un periodo molto spiacevole della sua vita.

I due avevano litigato in diretta durante una puntata de I Fatti Vostri dopo che Volpe aveva fatto una battuta sull’età di Magalli. Il diretto interessato non aveva gradito e aveva scritto sui social: “Ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”.

Da lì due processi, uno a Roma e uno a Milano. A raccontare la vicenda è Volpe, la prima ad arrivare in studio. Quando la conduttrice Silvia Toffanin alla fine dell’esposizione le rivela che Magalli è in studio, la collega pare incredula.

E infatti ecco materializzarsi Giancarlo. Il conduttore abbraccia Adriana Volpe, ma subito la contraddice: “Non è vero che sei venuta ad abbracciarmi. Io ero vicino a te”. Questione di dettagli. Volpe la mette ancora una volta sulla questione di genere, ma Magalli è ancora sulla difensiva: “Glielo dico volentieri, chiedo scusa. Prima non è capitato, non esageriamo. Non l’ho offesa come donna e madre. Se invece di lei avessi detto quella frase a un uomo, non si sarebbe pensato all’aspetto sessuale“. Poi prova a fare un esempio con Carlo Conti.

Magalli se la prende anche con Massimo Giletti, reo di non aver tagliato una sua frase infelice su Adriana Volpe quando andò ospite a Non è L’Arena su La7 (“Volpe? Non parlo con le bestie“): “Di cose sbagliate ne sono successe tante quasi tutte per colpa mia, lo ammetto. Ma ad esempio la frase che ho detto da Giletti non è andata come sapete voi. Massimo mi aveva invitato nel suo programma e io avevo detto che non avrei parlato di Adriana poi mentre io ero seduto lui è arrivato da dietro e mi ha detto Ma tu ci parla con la Volpe e io arrabbiato ho detto quella frase sbagliando ma non volevo dire quello. Poi io ho chiesto che venisse tagliata e lui non l’ha fatto“.

Ma i due a Verissimo preferiscono andare avanti. Magalli rivela addirittura che sua figlia ha pensato a un programma per lui e Volpe. La presentatrice commenta: “Significherebbe che ho veramente messo tutto alle spalle, aver cancellato tutto quello che è stato, guardare al futuro con grinta. Sarei pronta e mi toglierei qualche sassolino dalle scarpe”.