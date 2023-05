Verissimo 2023 – Speciale Amici 22: quando va in onda in diretta tv su Canale 5, ospiti

Sabato 20 maggio 2023, andrà in onda, ‘Verissimo 2023 – Speciale Amici 22’. L’appuntamento è su Canale 5, a partire dalle 16:30, come di consueto, con la conduzione di Silvia Toffanin.

Verissimo 2023 – Speciale Amici 22: gli ospiti

Nel promo ufficiale, andato in onda, negli scorsi giorni, sono stati annunciati gli ospiti dello speciale dedicato al talent show di Maria De Filippi che ha chiuso i battenti la scorsa domenica. Ritroveremo il vincitore Mattia Zenzola e gli altri finalisti, ovvero Isobel Kinnear, Wax e Angelina Mango. Ed ancora i professori, Arisa, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ed, infine, i giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè per una festa all’insegna del puro divertimento.

Le prime dichiarazioni di Isobel Kinnear dopo la finale di Amici 22

“Non posso cominciare a dirvi quanto sia travolgente vedere e sentire tutto il sostegno che sto ricevendo, non potrei essere più riconoscente. Grazie a tutti per le vostre belle parole, significa davvero il mondo per me e non vedo l’ora di incontrarvi tutti.

@amiciufficiale è stata l’esperienza più incredibile della mia vita. Non posso credere quanto sono fortunato ad aver incontrato, vissuto e lavorato con le persone più speciali e di talento durante questo percorso, ognuno dei quali ha preso un pezzo del mio cuore per sempre

To my babies, @angelinamango_ @mattia_zenzola @waxiello Non potrei essere più orgoglioso di tutti voi – È stato un onore condividere questo con voi

Voglio dire il più grande grazie di cuore alla Mia Maestra (+ Nonna italiana) @alessandra.celentano per la sua costante guida e la fede in me fin dal primo giorno. To my incredible teachers who went above and beyond for me every single week both personally and artistically Anche i professionisti per la vostra energia incredibile on/off palco!”

Mattia Zenzola torna su Instagram dopo la vittoria di Amici 22

“Eccomi qui, sono da poco tornato nella mia casa, quella che avevo lasciato otto mesi fa con un sogno tra le mani e ho potuto finalmente riabbracciare la mia famiglia e i miei amici. Ho passato la notte insonne, sono troppe le emozioni che mi assalgono, ma nessuna di queste supera l’affetto e l’amore che mi avete riservato sin dall’inizio del mio viaggio, a settembre di due anni fa, e che ho sentito ancora più forte durante l’infortunio, il periodo peggiore della mia vita, dove ho visto il mio sogno allontanarsi da me. Siete stati voi la medicina migliore!

Stamattina mi sono svegliato nel mio letto con i miei cagnolini che mi leccavano il viso e le tapparelle aperte come promesso a papà. Piano piano sto realizzando che quel ragazzo che bacia la coppa di Amici sono proprio io, e che il sogno di poter ballare al serale l’ho vissuto per davvero! Tutto questo non sarebbe stato lo stesso senza i miei compagni d’avventura. È stato un onore condividere il palco della finale insieme a voi @angelinamango_ @waxiello @isobel_kinnear e soprattutto è stato bello crescere e imparare insieme, dandoci forza a vicenda fino all’ultimo, siete speciali! Un sentito grazie a tutti i meravigliosi professori che sono stati fondamentali nella mia crescita, in particolare al mio professore @todaroraimondo , la persona che mi ha preso per mano e accompagnato lungo questo cammino. Grazie @bennusa_ per avermi fatto esprimere al meglio. Grazie @umbertusss @francescatocca e tutti i professionisti per il lavoro svolto in sala e sul palco. Grazie a tutto lo staff per il lavoro svolto dietro le quinte e per avermi sopportato. Maria, per te un solo grazie non basta, perché hai reso Amici una grande famiglia dove si è sempre respirato amore. L’ultimo grande ringraziamento va a tutti voi, che avete reso possibile la realizzazione del sogno che avevo tra le mani.

Dopo aver toccato il fondo, l’unica cosa che si può fare è risalire e adesso non ci fermerà più nessuno, promesso.

E ricordatevi sempre, NON SI MOLLA MAI”

I Ringraziamenti di Angelina Mango dopo il secondo posto ad Amici 22

“Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole.

Non sono mai stata così grata e fiera e felice, non potevo desiderare compagni di viaggio migliori, e condividere il palco con @mattia_zenzola , @waxiello e @isobel_kinnear è stato un onore. Tutte le persone che lavorano ad amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi. Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso”.