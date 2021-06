In arrivo su Italia 1 la sesta e ultima puntata della prima stagione di Venus Club, il late show tutto al femminile condotto da Lorella Boccia. TvBlog è in grado di anticipare che nell’appuntamento di giovedì prossimo, 10 giugno, le protagoniste dell’intervista saranno Iva Zanicchi e Mara Maionchi, già opinioniste fisse della trasmissione. Inoltre, sarà ospite la pallavolista italiana Paola Egonu.

Nelle precedenti puntate Lorella Boccia, in attesa del suo primo figlio, aveva incontrato state Diletta Leotta, Michela Giraud, Ema Stokholma, Anna Tatangelo, Flaminia Bolzan, Micol Ronchi, Alessandra Amoroso, Elisa Isoardi, Bettina Zagnoli, Ester Viola, Francesca Manzini, Josephine Yole Signorelli ed Elettra Lamborghini. La media di share dopo i primi cinque appuntamenti è di poco superiore al 5%, con quasi 500 mila spettatori.

Venus Club è firmato da Marco Salvati e scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti. Del cast fisso, oltre a Maionchi e Zanicchi, fanno parte anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che prepara cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste e l’artista Eman Rus, autrice di fotomontaggi.

Per quanto riguarda il futuro di Venus Club, per il momento non ci sono certezze. Di sicuro il programma prodotto dalla Arcobaleno Tre ha compiuto la missione che si era posta, ossia quella di accendere la seconda serata di Italia 1, una rete che da qualche anno, in termini di produzioni originali, somiglia sempre più ad un deserto, al netto de Le Iene, che resta il fulcro del palinsesto. Nelle prossime settimane si capirà se l’esperimento, di cui ha colpito soprattutto freschezza e confezione, sarà ripetuto anche nella prossima stagione oppure se verrà considerato definitivamente terminato.