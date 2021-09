Venezia 2021: come seguire la Mostra del Cinema in tv

La 78esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dall’1 all’11 settembre 2021, è pronta al suo debutto ufficiale oggi, mercoledì 1° settembre 2021 con la Cerimonia di Apertura trasmessa in diretta su Rai Movie (DTT, 24) a partire dalle 18.45. In questa occasione sarà consegnato anche il Leone d’Oro alla Carriera a Roberto Benigni. Ma la rete Rai dedicata al cinema è il broadcast ufficiale di Venezia 2021 e dedica buona parte della sua programmazione alla copertura dell’evento clou della stagione festivaliera italiana, che cerca di tornare a pieno regime anche se nel rispetto delle norme anti-Covid, che quest’anno però non hanno impedito alle star d’oltreoceano di essere presenti in Laguna.

Ma vediamo piuttosto la programmazione Rai per Venezia 78.

Venezia 2021, come seguire la mostra in tv

Come detto, è Rai Movie a coprire gli eventi clou della Mostra del Cinema di Venezia 2021 con spazi dedicati, rubriche, dirette. Momenti decisivi del programma le Cerimonie di Apertura e di Chiusura: l’Apertura, come detto, va in onda mercoledì 1° settembre alle 18.45, mentre quella di Chiusura, con la proclamazione dei film vincitori, è prevista sabato 11 settembre sempre dalle 18.45 e sempre in diretta su Rai Movie.

Copertura in diretta anche delle principali conferenze stampa, con immagini live dal photocall: sul tappeto rosso debutta un nuovo conduttore, Mattia Carzaniga.

La sintesi della giornata è affidata a Venezia Daily, in onda in seconda serata dal 2 al 10 settembre, con interviste ai protagonisti dei film in concorso, approfondimenti sulle sezioni della mostra e gli highlights dal red carpet. La prima puntata, in onda quindi giovedì 2 settembre, la sintesi della serata inaugurale, con la consegna del Leone d’oro alla carriera a Roberto Benigni, e le interviste a Penelope Cruz e Pedro Almodovar, protagonista e regista di “Madres Paraleas”, film che apre la competizione. A illustrare il programma della Mostra il Direttore Alberto Barbera, con le interviste anche ai registi delle prime opere in concorso, tra cui E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Teresa Saponangelo e Filippo Scotti, The power of the dog di Jane Campion, con Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst e The card counter di Paul Schrader con Oscar Isaac.

In più, Rai Movie offre ogni giorno film dedicati alla mostra del Cinema: a segnalarli Alberto Farina alla fine di ogni puntata di Venezia Daily.

Blob a Venezia 2021

Una delle migliori tradizioni televisive legate alla Mostra del Cinema è sicuramente Blob a Venezia, appuntamento immancabile per gli appassionati di tv e di cinema. Ogni sera, dall’1 all’11 settembre, alle 20.00 su Rai 3 va in onda il personalissimo racconto di Blob sulla Mostra, a cura di Fabio Masi.

Venezia 78, i film in concorso

Per avere una panoramica di tutti i film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 vi rimandiamo alla copertura di Cineblog. Sono però 5 i film italiani in concorso nella sezione principale: si tratta di America Latina, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Il Buco, di Michelangelo Frammartino, Freaks Out, di Gabriele Mainetti, Qui Rido Io, di Mario Martone e, quest’ultimo tra i più attesi insieme a E’ stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, che esce poi il 15 dicembre su Netflix. Tra le pellicole più attese ci sono anche Madres Paralelas di Almodovar e Spencer, su Lady Diana, di Pablo Larraín.

Venezia 2021, film in streaming

I film della programmazione di Rai Movie dedicata a Venezia 78 sono visibili su RaiPlay.