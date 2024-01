Vaudetti ed Elmi ‘tradiscono’ BellaMa’ con la Balivo, Diaco non gradisce, ma ‘perdona’ (Retroscena TvBlog)

Questione di opportunità, ma anche di “tradimenti”, televisivi ovviamente. La vicenda che stiamo per raccontarvi in esclusiva si è sviluppata oggi pomeriggio.

Cosa è successo oggi da Caterina Balivo

Il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, La volta buona, ha ospitato nella diretta odierna anche Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti. La partecipazione delle due ex annunciatrici Rai è stata evidentemente motivata dalla storica ricorrenza del compleanno – il settantesimo – della tv in Italia, che si festeggia proprio oggi (questa sera la rete ammiraglia del servizio pubblico trasmetterà lo show celebrativo di Carlo Conti che omaggerà il Rischiatutto).

La reazione di Pierluigi Diaco

Stando a quello che risulta a TvBlog, la partecipazione di Vaudetti ed Elmi nel contenitore del pomeriggio di Raiuno non sarebbe stata gradita da Pierluigi Diaco. Il motivo? Il giornalista romano ha da tempo arruolato nel cast fisso di BellaMà, la trasmissione che conduce da due stagioni nel pomeriggio di Rai 2, proprio le annunciatrici (erano presenti anche nella puntata di ieri, dedicata appunto ai 70 anni della Rai – si tratta di appuntamenti speciali dal titolo BellaRai).

L’ospitata di oggi a La volta buona sarebbe quindi considerata una sorta di sgarbo nei confronti di BellaMa’ che va in onda nella stessa fascia del programma di Caterina Balivo.

Diaco avrebbe manifestato il suo fastidio per quanto accaduto anche ai dirigenti Rai. Perché se è vero che le due protagoniste non sarebbero legate da rapporti formali di esclusiva, è del tutto anomalo che personaggi che partecipano assiduamente ad un programma ne frequentino uno di un’altra rete in onda nello stesso slot di palinsesto.

La scappatella costerà cara ad Elmi e Vaudetti? Contattato da TvBlog, Diaco ha commentato: “Non ci sarà alcuna conseguenza per loro, sono stato attraversato dalla misericordia (ride, Ndr)”.