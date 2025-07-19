Vanessa Incontrada, un ritorno da protagonista: tra Rai e Mediaset si accende la sfida

Attrice, conduttrice, showgirl, Vanessa Incontrada cavalca la scena televisiva d’alcuni anni, e ha accettato diverse sfide e ruoli dove si è sempre rivelata vincente. Personaggio ironico, sorridente, ma anche composto e gradevole: piace al pubblico che l’ha promossa ogni volta che è apparsa in video. Questo la rende ambita e molto richiesta anche dagli addetti ai lavori. Anche per questo la prossima stagione tv sarà ricca d’impegni per Vanessa, che ha ottenuto incarichi sia da Mediaset che dalla Rai.

Sorprende infatti il suo ritorno in tv da protagonista. La condivisione dei palinsesti ha rivelato che Vanessa sarà alla guida di alcuni show e sarà presente anche con alcune fiction. Originaria della Spagna, la Incontrada ha trovato il successo in Italia dove ha avuto la possibilità di esprimere il suo talento. Ex modella, ha dimostrato di essere una bravissima attrice, ma anche una conduttrice di successo. Ha lavorato a fianco di Carlo Conti nelle varie edizioni di Music Awards, ma anche di Claudio Bisio con cui ha condotto diverse edizioni di Zelig.

Poi ha debuttato sul set di fiction come Non dirlo al mio capo, Scomparsa, e Un’altra vita: tutte serie che hanno avuto il favore del pubblico. La prossima stagione tv sarà alla guida della nuova edizione di Music Awards, tre serate che andranno in onda su Rai 1 il 12 e 13 settembre 2025. Mentre su Canale 5 condurrà uno show in tre puntate con Gigi D’Alessio. I due tornano a lavorare insieme dopo il successo Rai di 20 Anni che Siamo Italiani.

Vanessa Incontrada divisa tra show e fiction

In primavera Vanessa Incontrada tornerà alla guida di Zelig con Bisio, mentre lo spin-off del format comico sarà condotto da Paolo Ruffini. Per la showgirl spagnola non solo intrattenimento, Vanessa infatti è vincente anche come attrice e non a caso sarà protagonista di una mini serie Erica, che racconta la storia di una donna-coraggio.

Non sono esclusi altri progetti per l’Incontrada, è possibile che debutti con una nuova fiction, ma per ora non ci sono dettagli in merito. E’ tuttavia certo che la Incontrada è tra le protagoniste della prossima stagione tv, nonostante non ami l’eccessivamente l’eco mediatico, la showgirl si rivela un volto accreditato che riesce sempre ad ottenere il consenso dei telespettatori e gli addetti ai lavori non possono far altro che affidarle nuovi impegni.

Vanessa Incontrada verso Sanremo 2026? I rumors

La presenza di Vanessa Incontrada nei palinsesti Rai e Mediaset della prossima stagione conferma il fatto che la conduttrice sta vivendo un momento speciale delle sua carriera. E’ richiesta sia nella rete di stato che in quella del Biscione e questo la rende decisamente popolare. Alcuni rumors non escludono che Carlo Conti possa convocarla per una delle serate del Festival di Sanremo 2026.

Il direttore artistico conosce bene Vanessa, apprezza il suo modo di lavorare e potrebbe esaltare le sue qualità sul palco dell’Ariston. Tuttavia per il momento sono solo supposizioni che non hanno trovato nessuna certezza. La conduttrice spagnola tiene i piedi per terra e evita di fare progetti a lungo termine.