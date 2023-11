Valeria Panza: chi è la corteggiatrice di Cristian Forti di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzati, passioni, vita privata di Valeria Panza di Uomini e Donne: chi è la corteggiatrice di Cristian Forti

Tra le protagoniste della nuova edizione del trono classico di ‘Uomini e Donne‘, troviamo anche Valeria Panza. La corteggiatrice, qualche mese fa, è arrivata in studio per approfondire la conoscenza con Cristian Forti. Nel tentativo di scoprire se il tronista possa rappresentare il compagno per la vita.

Conosciamola meglio:

Chi è Valeria Panza? Età, Instagram, lavoro

Valeria ha 22 anni, è una studentessa di Design e lavora come dj. E’ sempre aggiornata sulle ultime tendenze musicali. La sua ultima storia d’amore risale ad un anno e mezzo fa. La relazione è sfociata in una convivenza che, però, si è conclusa perché, con l’ex compagno, avevano differenti visioni dell’amore. Si definisce una ragazza gelosa e apprezza che il proprio fidanzato provi lo stesso sentimento per lei.

Adora mangiare pizza, patatine e fast food

Il suo genere musicale preferito è il reggaeton

Non ama leggere. Ci ha provato, più volte, ma è un hobby che non le appartiene.

Nel suo armadio non può mai mancare la tuta, un pantalone cargo e un vestito sbrilluccicante.

Sogna di sfondare nel mondo della musica. Come futuro lavorativo, però, ha un piano B come interior designer, nell’arredamento della casa e l’allestimento delle sfilate.

Da bambina, odiava le Barbie e tra i giochi preferiva il pallone. Adesso ama le Barbie ed il colore rosa.

E’ legatissima alla mamma con cui, qualche volta, litiga “ma non la cambierei per niente al mondo”.

La sua tronista preferita, del passato, è stato Giulia De Lellis che segue anche sui social.

Il suo profilo Instagram @valeriapanzadj conta, ad oggi, oltre 10300 followers.

Cosa pensa Valeria Panza di Cristian Forti?

Intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, la ragazza ha aperto il proprio cuore raccontando le emozioni di questa avventura tv:

“Tante emozioni contrastanti. Dall’imbarazzo quando ti piace una persona. Ma anche felicità, rabbia… quando le cose con Cristian non vanno bene. E’ un mix di emozioni. […] Mi piace tanto esteticamente e credo che sia una cosa importante a ventidue anni. Caratterialmente lo vedo sincero, diretto, leale. E’ un ragazzo senza peli sulla lingua, che dice le cose come stanno senza troppi sotterfugi”