US Open 2024: tutte le informazioni per seguire in diretta tv la 144esima edizione del quarto e ultimo torneo Grande Slam di tennis dell’anno.

US Open 2024 in tv: dove vederli, SuperTennis, Sky, NOW, Sinner, date, montepremi

Dal 26 agosto all’8 settembre 2024, si disputerà la 144esima edizione dello US Open, quarto e ultimo Grande Slam di tennis della stagione dopo l’Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon.

Di seguito, trovate la programmazione tv giorno per giorno.

Dove vedere US Open in tv?

US Open 2024 in chiaro su SuperTennis

Lo US Open 2024 andrà in onda integralmente in chiaro su SuperTennis, visibile sul canale 64 del digitale terrestre, sul canale 224 di Sky e in streaming sul sito ufficiale del canale.

Saranno trasmessi sia i match dei tornei singolari che quelli di doppio.

Oltre che su SuperTennis, il torneo sarà visibile anche su SuperTennis Plus, funzione presente sulle Smart Tv, e sulla piattaforma OTT SupertenniX.

Lunedì 26 agosto 2024

ore 16:45

Supertennis Today – Speciale Us Open

a seguire

Luca Nardi vs Roberto Bautista Agut (ESP)

Matteo Berrettini vs Albert Ramos Vinollas (ESP)

a seguire

Supertennis Today Speciale Us Open

a seguire

Lorenzo Musetti vs Reilly Opelka (USA)

Luciano Darderi vs Sebastian Baez (ARG)

ore 00:45

Supertennis Today – Speciale Us Open

ore 1

Clara Burel (FRA) vs Sloane Stephens (USA)

a seguire

Supertennis Today Speciale Us Open

a seguire

Novak Djokovic (SRB) vs Radu Albot (MDA)

a seguire

Supertennis Today Speciale Us Open

US Open 2024 su Sky, NOW

Lo US Open 2024 sarà visibile anche su Sky e in streaming su NOW.

I canali dedicati saranno 6: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire in diretta tutti i match con Sky Sport Plus, per i clienti Sky, e ad Extra Match, per i clienti NOW.

Sky Tennis Show sarà lo studio dedicato agli approfondimenti e alle analisi dei match.

A condurre gli studi sarà Eleonora Cottarelli, che approfondirà i temi della giornata con Stefano Meloccaro e con i commentatori di Sky Sport. Nella fase finale del torneo, in studio, ci sarà anche Flavia Pennetta, vincitrice dello US Open nel 2015. Inviati a New York, invece, saranno Dalila Setti e Paolo Aghemo. Le telecronache dei match saranno affidate alla squadra di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Gaia Brunelli, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Dario Massara, Andrea Solaini, Alessandro Sugoni e Fabio Tavelli. Al commento tecnico, ci saranno Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Gianluca Pozzi, Nicolò Cotto e Salvatore Caruso.

Lunedì 26 agosto 2024

dalle ore 17 alle ore 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

alle ore 16.30 e alle ore 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis

US Open 2024: Sinner

Jannik Sinner inizierà il suo percorso allo US Open 2024, incontrando al primo turno il tennista statunitense Mackenzie McDonald. Il match si disputerà martedì 27 agosto 2024, a partire dalle ore 18.

Dove si giocano gli US Open 2024?

Il torneo si disputa sui 17 campi dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, negli Stati Uniti.

US Open 2024: montepremi

Lo US Open 2024 offrirà un montepremi totale di 75 milioni di dollari pari a circa 67 milioni di euro.

I vincitori dei due tornei singolari si aggiudicheranno circa 3,2 milioni di euro. Chi perderà le finali, invece, otterrà circa 1,6 milioni di euro.

I vincitori dei tornei di doppio, infine, otterranno circa 670mila euro.

US Open 2024: italiani

I tennisti italiani presenti a New York per l’ultimo Slam di stagione saranno Jannik Sinner, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Luca Nardi per quanto riguarda il torneo singolare maschile ed Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti per quanto concerne il torneo singolare femminile.

Nel doppio maschile, invece, ci saranno Flavio Cobolli (in coppia con il tennista svizzero Dominic Stricker) e la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori mentre nel doppio femminile, giocheranno Martina Trevisan (in coppia con la tennista ucraina Anhelina Kalinina), Angelica Moratelli (in coppia con la tennista rumena Jaqueline Cristian), Elisabetta Cocciaretto (in coppia con la tennista danese Clara Tauson), la coppia Sara Errani/Jasmine Paolini, Camilla Rosatello (in coppia con la tennista britannica Samantha Murray Sharan) e Lucia Bronzetti (in coppia con la tennista Liudmila Samsonova).

US Open 2024: tabellone (italiani)

US Open 2024: tabellone maschile

Primo turno 26 agosto 2024

Luciano Darderi – Sebastián Báez (ARG): ore 17

Matteo Berrettini – Albert Ramos Viñolas (ESP): ore 17

Lorenzo Musetti – Reilly Opelka (USA): ore 17

Luca Nardi – Roberto Bautista Agut (ESP): ore 17

US Open 2024: tabellone femminile

Primo turno 26 agosto 2024

Martina Trevisan – Taylor Townsend (USA): ore 17

Lucia Bronzetti – Lulu Sun (NZL): ore 17