Sky e Supertennis hanno raggiunto un accordo pluriennale per la trasmissione in chiaro dei tornei WTA, gli US Open approdano sulla pay-tv.

Accordo pluriennale tra Sky e Supertennis: in chiaro i tornei WTA, gli US Open sulla pay-tv

La nuova vita che il tennis italiano si sta godendo trascina un seguito di spettatori e appassionati in costante aumento, complici i successi dei nostri colori nei vari tornei (non ultime le preziose medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi). Gioie che passano tramite il piccolo schermo che si adegua cercando di portare in chiaro le imprese dei nostri colori e dei numeri uno del tennis mondiale.

Sky e Supertennis vengono incontro al pubblico, lo fanno con un attesa partnership pluriennale annunciata oggi, 21 agosto 2024.

Accordo Sky – Supertennis: “Ancora più visibilità al grande tennis”

Nel comunicato viene ufficializzato che:

“Sky Italia e Sportcast – la società che gestisce SuperTennis, il canale tv della Federazione Italiana Tennis e Padel – annunciano una nuova partnership pluriennale. Un accordo che – si legge nella nota – grazie alla condivisione di contenuti di titolarità delle due società, dà ancora più visibilità al grande tennis, in un momento storico eccezionale per questo sport in Italia“.

Sky – Supertennis, in cosa consiste l’accordo

SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e NOW, tutti i tornei WTA 250, WTA 500, WTA 1000 e le WTA Finals. Tornei di cui la Pay TV è già detentrice dei diritti sino al 2028 come annunciato nel novembre 2023.

Su Sky e in streaming su NOW, saranno invece trasmesse in diretta le prossime edizioni degli US Open maschile e femminile, in simulcast con SuperTennis. Il torneo edizione 2024 è imminente e prenderà il via il prossimo lunedì 26 agosto sul cemento statunitense.

Sempre in ambito di diritti di trasmissione dei tornei tennistici più prestigiosi, in precedenza Sky si è accordata con Rai per la trasmissione di alcuni dei match più interessanti degli scorsi Internazionali BNL d’Italia che si sono svolti al Foro Italico di Roma tra il 6 e il 19 maggio 2024. Un accordo che si manterrà vivo anche per il 2025 come abbiamo avuto modo di darvi conto in questo articolo.