Uomini e Donne 2025-2026, spuntano nuovi rumors: il ritorno di Mario e l’ipotesi Cosimo accendono il dibattito tra i fan del dating show

Uomini e Donne, trono over settembre: torna Cosimo? Addii e conferme

Manca ancora qualche mese al ritorno in onda di Uomini e Donne ma l’attenzione sul programma di Maria De Filippi non conosce pausa. Mentre i riflettori dello studio Elios sono temporaneamente spenti sul web iniziano già a rincorrersi le prime indiscrezioni riguardanti il cast del Trono Over per la stagione 2025-2026.

E trai nomi più chiacchierati ci sono due volti molti noti che potrebbero movimentare le dinamiche nel parterre maschile: Mario Cusitore e Cosimo Dadorante.

Il ritorno di Mario e Cosimo?

Mario, già protagonista di diverse puntate nelle scorse edizioni, la lasciato trapelare in una intervista rilasciata al giornalista ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni la possibilità concreta di un ritorno. Pur non sbilanciandosi del tutto, Mario ha confessato di aver notato alcune dame interessanti poco prima della pausa estiva, lasciando intende che qualora la redazione lo volesse lui sarebbe pronto a rimettersi in gioco.

Un’apertura che i fan non hanno ignorato scatenando immediatamente un’ondata di di commenti sui social tra chi lo vorrebbe subito in studio e chi invece è più scettico sul suo effettivo ritorno.

Accanto a lui spunta l’ipotesi di un ingresso ufficiale nel parterre di Cosimo Dadorante, il corteggiatore che ha fatto parlare di sé per l’infatuazione (peraltro non corrisposta) nei confronti della pungente opinionista Tina Cipollari.

Dopo un’annata passata quasi in ombra rispetto rispetto ai classici protagonisti del programma, Cosimo è riuscito a guadagnarsi la simpatia del pubblico e oggi molti spettatori sperano di rivederlo, magari in veste di cavaliere del Trono Over. Secondo le indiscrezioni che circolano online, l’idea di inserirlo stabilmente nel parterre sarebbe già sul tavolo della produzione.

Altri ritorni

Ma non è finita qui. A quanto pare anche alcune dame storiche sarebbero pronte a tornare. È il caso di Gemma Galgani e Sabrina, due presenze ormai familiari per il pubblico di Canale 5, che non hanno ancora trovato l’amore ma godono di un seguito affezionato.

La loro riconferma per settembre sembra quasi certa. Diverso il discorso per Margherita e Gloria, che avevano lasciato il programma in coppia ma che, stando alle ultime voci, potrebbero tornare single e pronte a rimettersi in gioco.

Infine cresce l’attesa per scoprire chi occuperà le ambitissime poltrone rosse dei nuovi tronisti. Il nome di Nadia Di Diodato protagonista sfortunata dell’ultima scelta di Gianmarco, circola insistentemente. La sua spontaneità e il modo diretto di relazionarsi l’hanno resa una delle corteggiatrici più amate tanto da far ipotizzare un rilancio nel ruolo di tronista.

E non è escluso che anche uno dei partecipanti di Temptation Island 2025 (al via il 3 luglio) possa fare il salto nel dating show più longevo della televisione italiana proprio come accadde lo scorso anno con Martina.

La nuova stagione, quindi, si preannuncia ricca di possibili ritorni sorprese e (come da tradizione) emozioni forti. I giochi ufficialmente non sono ancora aperti ma il conto alla rovescia tra i fan è già cominciato.