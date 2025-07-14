Uomini e donne trono over, Marcello e Giada storia finita? Nuova segnalazione

Già in crisi? Non v’è la certezza, ma sicuramente dopo l’esperienza televisiva a Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi continuano a far parlare di sé, ma stavolta lontano dai riflettori del dating show. La loro relazione, nata nello studio del trono over, procede tra emozioni forti e ostacoli quotidiani. Il rischio che possa finire c’è sempre, come in ogni rapporto. Ecco come stanno vivendo la loro storia.

In una recente intervista rilasciata i due protagonisti hanno raccontato con grande sincerità le sfide che stanno affrontando come coppia, confermando che si tratta di un periodo di alti e bassi. Nonostante il forte legame, entrambi hanno ammesso che “non è un momento facile”.

Storia finita tra Marcello e Giada?

Giada e Marcello provengono da contesti di vita molto diversi. Lei è madre di due bambini e abituata a gestire una quotidianità fatta di impegni familiari e responsabilità materne. Lui, invece, viveva una realtà più solitaria, condivisa soprattutto con la sua adorata cagnolina Luna. L’incontro tra questi due mondi ha dato vita a un rapporto passionale ma non sempre semplice da gestire.

Secondo quanto raccontato dalla coppia, uno dei principali nodi da sciogliere è proprio il diverso modo di affrontare la quotidianità. Giada ha confessato di sentire il bisogno di maggior vicinanza emotiva, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando vorrebbe ricevere più abbracci e conforto. Marcello, al contrario, tende a chiudersi in se stesso e a non esternare i propri sentimenti con facilità, cosa che spesso genera incomprensioni.

Marcello ha deciso di trasferirsi nel paese di Giada per stare più vicino a lei e ai suoi figli, un gesto importante che dimostra quanto tenga alla relazione. Ha iniziato a lavorare nel settore immobiliare, cercando di costruire una nuova vita in un contesto molto diverso da quello a cui era abituato. Anche se inizialmente si sentiva spaesato, ha iniziato ad apprezzare la tranquillità della vita di provincia e la bellezza del mare, nonostante la difficoltà di crearsi nuove amicizie.

Questo cambiamento ha richiesto grandi sforzi da parte di entrambi. Giada ha sottolineato come non sempre sia facile trovare il giusto equilibrio tra i bisogni di coppia e quelli legati alla famiglia, ma ha anche riconosciuto l’impegno di Marcello nel cercare di adattarsi alla nuova situazione.

Non è in discussione il sentimento, comunque. Marcello ha anche dichiarato che, se un giorno dovesse decidere di sposarsi, lo farebbe solo con Giada. Lei, da parte sua, ha ammesso di sognare l’abito bianco, ma ha anche aggiunto che se la relazione non dovesse funzionare, non si chiuderebbe all’amore.