Uomini e Donne trono over, l’ex dama Emanuela esce allo scoperto: ha un nuovo amore. Ecco chi è

Emanuela Malavisi è tornata a far parlare di sé, questa volta fuori dallo studio di Uomini e Donne. Dopo la travagliata esperienza vissuta durante l’edizione 2023-2024 del noto dating show di Maria De Filippi, l’ex dama sembra aver finalmente ritrovato la serenità sentimentale.

A distanza di un anno dalla fine della travagliata storia d’amore con Marco Antonio Alessio, che l’aveva profondamente delusa, Emanuela ha scelto di uscire allo scoperto mostrando al pubblico (questa volta attraverso i social) il nuovo compagno che le ha restituito il sorriso.

Il capitolo chiuso con Marco Antonio Alessio

Durante il suo percorso nel programma, Emanuela aveva vissuto una storia altalenante con il cavaliere Marco Antonio Alessio. Un inizio travolgente, un’uscita insieme dal programma e poi…la doccia fredda. Dopo otto mesi di relazioni vissuti tra sacrifici e trasferte (visto che i due abitavano in regioni diverse) Marco Antonio le aveva confessato di non essersi mai realmente innamorato.

Parole che avevano lasciato l’ex dama a dir poco spiazzata, soprattutto considerando l’intensità iniziale del rapporto. “È successo che dovevo scendere in Salento e capisco che c’era qualcosa che non andava, allora gli tolgo proprio le parole di bocca e lui mi palesa che non si era innamorato di me“, ha raccontato la donna.

“Cosa strana, perché ci siamo frequentati per otto mesi ed era lui quello al centro studio che voleva uscire, che piangeva per me, che era geloso se parlavo con gli altri. Lui ha 37 anni, non è un ragazzino”. Emanuela ha poi ammesso di essersi pian piano innamorata follemente di Marco Antonio, un sentimento vero che ha reso ancor più difficile da digerire la crudele verità.

“Ci siamo vissuti fuori, nella realtà, a me si è amplificato il sentimento ed è scoppiato l’amore, mentre lui mi diceva che non se la sentiva. Pensavo fosse solo un auto tutelarsi, invece no”.

Un nuovo inizio

Ma il tempo, si sa, è il miglior alleato per guarire le ferite. Emanuela ha scelto di non restare ancorata al passato e ha deciso di concentrarsi su sé stessa, seguendo un percorso di rinascita personale che oggi, finalmente, sembra aver dato i suoi frutti.

A confermarlo è un reel pubblicato dalla stessa ex dama su Instagram: poche immagini, ma eloquenti. Una vacanza rilassante in compagnia del suo nuovo amore, colonna sonora firmata Max Pezzali e il brano L’universo tranne noi a fare da cornice romantica.

Una dichiarazione pubblica semplice ma potentissima che ha acceso la speranza dei fan e scatenato un vortice di commenti affettuosi. Non ci sono stati rumors di corridoio, né spoiler dei soliti paparazzi. Stavolta è stata lei a raccontarsi, scegliendo la spontaneità di un post condiviso con il cuore. E forse è proprio questa autenticità il segreto del successo mediatico che sta accompagnando questa nuova relazione.

L’identità del compagno di Emanuela è per ora avvolta dal mistero. Nessun nome ufficiale, nessuno dettaglio, solo sorrisi complici e una sintonia palpabile tra i due. Dopo mesi passati sotto i riflettori e una storia precedente finita sulle prima pagine dei giornali di gossip, Emanuela sembra voler saggiamente proteggere questa nuova fase della sua vita, vivendola appieno e con maggiore riservatezza