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Uomini e Donne trono over, Asmaa e Cristiano genitori: primi scatti con il piccolo Luay

Una delle coppie che più ha emozionato e continua a farlo, le dolcissime foto con il loro bambino: arriva la cicogna nel daiting show

di Sveva Scalvenzi
Uomini e Donne trono over, Asmaa e Cristiano genitori: primi scatti con il piccolo Luay
19 Luglio 2025 20:30

Felicità all’ennesima potenza per Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che sono diventati genitori. Lo scorso 11 luglio, infatti, è nato il loro primo figlio – l’ex dama ha già un figlio nato da una precedente relazione – e hanno voluto condividere la loro gioia sui social, mostrando a chi li segue da sempre le dolcissime foto del loro bambino.

Si chiama Luay e il suo arrivo ha riempito di gioia non solo i genitori, ma anche tutti i protagonisti di Uomini e Donne che hanno visto nascere l’amore tra l’ex dama e l’ex cavaliere e infine i tanti fan della coppia, che da quando è uscita dal programma di Maria De Filippi è più affiatata che mai. La dimostrazione che nel daiting show nascono anche veri amori, di quelli affiatati ed emozionanti.

Cristiano e Asmaa diventano genitori, le dolcissime foto

11 luglio 2025, Luay. La nostra famiglia al completo“, queste le parole che Asmaa e Cristiano hanno legato al post in cui hanno condiviso le dolcissime immagini del loro bambino. La coppia nata a Uomini e Donne ha documentato sui social i primi giorni di vita del piccolino, condividendo anche gli scatti dall’ospedale.

asmaa e cristiano con il bambino
Le dolcissime foto di Asmaa e Cristiano neo genitori (Foto IG @asmaa_faresb) – Tvblog.it

In poco tempo il post che ha annunciato la nascita del piccolo Luay ha ricevuto moltissimi commenti di auguri, tanti protagonisti di Uomini e Donne hanno voluto scrivere un messaggio ai neogenitori, tra tanti ci sono Roberta Di Padua, Aurora Tropea e molti altri ancora. Del resto non capita tutti i giorni che nel programma di Maria De Filippi arrivi la cicogna, per cui è normale che questa lieta notizia abbia rallegrato tutti.

Asmaa e Cristiano avevano scoperto il sesso del bambino proprio nello studio televisivo dove è nato il loro amore, emozionando anche in quell’occasione moltissimo il pubblico. Poco prima del parto l’ex dama aveva raccontato che le giornate stavano diventando stancanti e difficili a causa del pancione e del caldo e non vedeva l’ora di partorire. Quel momento è arrivato e la coppia, con il loro bambino, è tornata a casa.

Non sono finite le belle notizie che riguardano la coppia nata a Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano dopo essere diventati genitori, si sposeranno presto. I fan della coppia ricorderanno sicuramente che lo scorso marzo, quando l’ex dama e l’ex cavaliere erano tornati nel daiting show per parlare del loro amore, lui aveva deciso di farle una sorpresa, chiedendole di sposarlo. Asmaa era incinta e in quel momento non ha resistito all’emozione e si è commossa. Ha risposto di “sì” ed entrambi hanno deciso di aspettare la nascita del bambino prima di organizzare il matrimonio.

Dunque, ci saranno presto fiori d’arancio a Uomini e Donne. Con molta probabilità la coppia aspetterà di stabilizzarsi un po’ prima di iniziare i preparativi, del resto l’arrivo di un bambino è un momento di grande gioia ma anche molto impegnativo.

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