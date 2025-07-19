Uomini e Donne trono over, Asmaa e Cristiano genitori: primi scatti con il piccolo Luay

Felicità all’ennesima potenza per Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che sono diventati genitori. Lo scorso 11 luglio, infatti, è nato il loro primo figlio – l’ex dama ha già un figlio nato da una precedente relazione – e hanno voluto condividere la loro gioia sui social, mostrando a chi li segue da sempre le dolcissime foto del loro bambino.

Si chiama Luay e il suo arrivo ha riempito di gioia non solo i genitori, ma anche tutti i protagonisti di Uomini e Donne che hanno visto nascere l’amore tra l’ex dama e l’ex cavaliere e infine i tanti fan della coppia, che da quando è uscita dal programma di Maria De Filippi è più affiatata che mai. La dimostrazione che nel daiting show nascono anche veri amori, di quelli affiatati ed emozionanti.

Cristiano e Asmaa diventano genitori, le dolcissime foto

“11 luglio 2025, Luay. La nostra famiglia al completo“, queste le parole che Asmaa e Cristiano hanno legato al post in cui hanno condiviso le dolcissime immagini del loro bambino. La coppia nata a Uomini e Donne ha documentato sui social i primi giorni di vita del piccolino, condividendo anche gli scatti dall’ospedale.

In poco tempo il post che ha annunciato la nascita del piccolo Luay ha ricevuto moltissimi commenti di auguri, tanti protagonisti di Uomini e Donne hanno voluto scrivere un messaggio ai neogenitori, tra tanti ci sono Roberta Di Padua, Aurora Tropea e molti altri ancora. Del resto non capita tutti i giorni che nel programma di Maria De Filippi arrivi la cicogna, per cui è normale che questa lieta notizia abbia rallegrato tutti.

Asmaa e Cristiano avevano scoperto il sesso del bambino proprio nello studio televisivo dove è nato il loro amore, emozionando anche in quell’occasione moltissimo il pubblico. Poco prima del parto l’ex dama aveva raccontato che le giornate stavano diventando stancanti e difficili a causa del pancione e del caldo e non vedeva l’ora di partorire. Quel momento è arrivato e la coppia, con il loro bambino, è tornata a casa.

Non sono finite le belle notizie che riguardano la coppia nata a Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano dopo essere diventati genitori, si sposeranno presto. I fan della coppia ricorderanno sicuramente che lo scorso marzo, quando l’ex dama e l’ex cavaliere erano tornati nel daiting show per parlare del loro amore, lui aveva deciso di farle una sorpresa, chiedendole di sposarlo. Asmaa era incinta e in quel momento non ha resistito all’emozione e si è commossa. Ha risposto di “sì” ed entrambi hanno deciso di aspettare la nascita del bambino prima di organizzare il matrimonio.

Dunque, ci saranno presto fiori d’arancio a Uomini e Donne. Con molta probabilità la coppia aspetterà di stabilizzarsi un po’ prima di iniziare i preparativi, del resto l’arrivo di un bambino è un momento di grande gioia ma anche molto impegnativo.