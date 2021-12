Altro che social, la gogna è andata in scena ieri in tv e precisamente a Uomini e donne, dove la tronista Andrea Nicole e il corteggiatore Ciprian sono stati massacrati in particolare da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tutto è iniziato quando Andrea Nicole si è scusata e ha confessato di aver passato la notte insieme a Ciprian, all’insaputa della redazione (il programma, come noto, vieta a tronista e corteggiatori di vedersi e sentirsi al di fuori delle registrazioni). A quel punto i due opinionisti si sono scatenati. Gianni Sperti, mostrando un curioso accanimento (molto spassoso, si fa per dire, il momento in cui all’improvviso se l’è presa anche con l’altra tronista, Roberta, intanto in lacrime, accusandola di essere complice della collega), ha invitato i due ‘colpevoli’ a “stare zitti” perché “siete due disonesti“, ma anche “finti“, “superficiali“. La tronista è stata definita una “persona non perbene” e “presuntuosa“. Ad un certo punto il ballerino ha urlato la seguente frase:

Ciprian, chiudi la bocca, quello che hai fatto non ti dà nemmeno il diritto di parlare!

Quindi ha rivolto un insulto ai due giovani (“siete due st***“) che però è stato bippato dalla trasmissione (in quel momento Maria De Filippi ha richiamato all’ordine Sperti).

Poco dopo Sperti si è lasciato andare ad un commento che da alcuni utenti sui social è stato bollato come slut-shaming (in pratica la colpevolizzazione di una donna per i suoi comportamenti sessuali):

Per caso va a letto la prima sera perché uno ti bussa alla porta… complimenti Andrea Nicole!

Con tanto di “Brava” esclamato ironicamente da Tina Cipollari (come fosse una vecchia gag di Zelig con Valeria Graci e Katia Follesa).

La questione si è ripetuta quando la tronista ha ammesso di aver confessato tutto alla redazione di Uomini e donne il mattino dopo perché “questa situazione non potevo gestirla da sola“. Sperti, infatti, ha commentato con un malizioso “mi pare che la notte l’hai gestita da sola!“.

Non meno violenta la presa di posizione verbale di Tina Cipollari che ha definito Ciprian e Andrea Nicole “disonesti“, ma anche “sprovveduti“, “opportunisti“, “falsi” e addirittura “brutte persone“, “brutti esempi“, spiegando alla ragazza che “come persona non vali niente“. Quindi ha confessato alla tronista che “non mi sei piaciuta, ti ho sempre sentita negativa, non ti sopportavo, non mi sono sbagliata, c’era qualcosa che non andava in te, ecco la prova, sei fasulla“.

Più mite la presa di posizione di Maria De Filippi, che si è espressa su invito di Sperti e che fino a quel momento era rimasta ad osservare lo spettacolo (sic) praticamente silente. La conduttrice di Uomini e donne ha parzialmente assolto Andrea Nicole, dicendo:

Queste cose possono capitare, mi dispiace che tu non ci abbia avvisato, avresti trovato comprensione. Hai sbagliato, ma nulla di grave. Non faccio le previsioni come Tina (secondo cui la coppia durerà “da Natale a Santo Stefano”, Ndr), ma non ci credo molto. Non è che non credo a quello che provi tu, ma credo che una persona che ti vuole bene aspetta la mattina dopo.

Più severo il giudizio su Ciprian: