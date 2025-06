Forse il trono di Chiara Pompei sarà ricordato come uno dei più corti, se non il più corto, della storia di Uomini e Donne. Di certo una prima volta c’è: l’epilogo non è andato in onda su Canale 5 nella puntata di oggi pomeriggio, bensì è diventato un’esclusiva del sito Witty.

La 23enne è stata chiamata al centro studio da Maria, la conduttrice ha messo subito le mani avanti anticipando che qualcosa stava per accadere e riguardava proprio Chiara: “Nessuno vuole trattarti male, so che hai 23 anni e che a volte si sbaglia. Però cerchiamo di dire la verità“. Dunque, Maria rivela le segnalazioni fatte da Riccardo Sparacciari, colui che ha frequentato già tempo fa.

Uomini e Donne, Chiara e Riccardo: la cronistoria

Nella settimana in cui Chiara inizia a muovere i primi passi da tronista a Uomini e Donne, Riccardo scrive di aver avuto una relazione con Chiara, afferma che questa relazione è andata avanti mentre lei è a Uomini e Donne, che lei lo metteva al corrente di tutto quello che succedeva non spendendo belle parole per il programma e – aggiunge Riccardo – che Chiara sarebbe stata pronta a cedere il trono qualora lui le avrebbe fatto un accenno di voler stare con lei.

Ad agosto 2024 Chiara e Riccardo si conoscono, a settembre Riccardo invia un video per iscriversi ai casting di Temptation Island come single e quindi ‘tentatore’. Viene chiamato e lo scorso novembre ha fatto il colloquio con la redazione, colloquio in cui non accenna minimamente alla relazione con la ragazza. Il 30 dicembre viene chiamata Chiara per Uomini e Donne, ma lei dice ‘no’ perché sperava di ricevere un qualcosa da parte di Riccardo. Una settimana dopo, il 7 gennaio, lei cambia decisione ed accetta la chiamata di Uomini e Donne vedendo che la situazione con Riccardo non si sbloccava:

La nostra era una relazione sporadica – dice Chiara – ci vedevamo ogni tanto nei weekend. Non sapevo di questo casting. Speravo di ricevere qualcosa da lui che non ho mai ricevuto, così decisi di accettare di partecipare al programma.

Il 25 gennaio arriva l’ufficialità del trono, il 26 gennaio gira il filmato di presentazione, il 28 gennaio fa la prima esterna e il giorno dopo la seconda. A quel punto lei racconta a Riccardo quello che accade a Uomini e Donne, il 31 gennaio lei molla Riccardo e il 6 febbraio il ragazzo lancia le segnalazioni.

Il confronto tra Chiara e Riccardo

Riccardo dunque entra in studio, si siede di fronte a Chiara. Lei è la prima a prendere la parola: “Tu volevi questo, se mi amavi me lo dicevi. Io ci tenevo a te, speravo in qualcosa“, lui replica: “Venivi a casa mia a dormire, siamo partiti insieme. Come fai a mentire? Lo sai che ero innamorato” ma Chiara non sembra credergli tanto: “Tu non mi hai mai voluto”.

Lo stesso ragazzo prima minimizza sulla relazione con l’ormai ex tronista: “Cercavo nuovi stimoli, era una relazione sporadica. Lei era consapevole“, poi per attaccare Chiara rinfaccia cose come: “Perché mi hai detto che volevi una famiglia?“. Lei, visibilmente provata, risponde schietta: “E’ un mio sogno. Non mi far ricordare come mi hai cacciato da casa, non voglio rovinarti perché sei giovane”.

“Se ho fatto quelle segnalazioni è perché mi sono sentito preso in giro” spiega Riccardo che non vuole sentir parlare di ‘vendetta’ nei confronti della ragazza.

In studio Gianni e Tina si mettono dalla parte di Chiara basandosi sulla vicenda raccontata da Maria de Filippi e non hanno dubbi sulle intenzioni di Riccardo: “Tu hai rosicato perché lei sta a fare tv e tu no“. La conduttrice comprende che la situazione tra Chiara e Riccardo è molto delicata, così li invita ad un chiarimento fuori dallo studio e senza le telecamere: “Stiamo dando uno spettacolo… così e così. Riccardo, ti consiglio di smetterla di scrivere. Devi chiedere scusa a lei, non a noi”.

Il dietrofront e l’epilogo del caso

Chiara continua a ripetere in continuazione: “Io non voglio più vederlo, non ci sto più“, ma al rientro in studio, dopo il confronto senza l’occhio della telecamera, tutto cambia. E’ Chiara a re-inseguire ciò che desidera e non è di certo lasciare Riccardo: “So che ha sbagliato, ho sbagliato anche io. Però appena l’ho visto mi è preso un colpo al cuore come la prima volta. Non voglio prendere in giro i ragazzi, e voglio conoscere lui. Forse sbaglierò”.

Tina e Gianni non sono convinti della scelta di Chiara e credono che stia commettendo un altro errore. Maria de Filippi, più comprensivi, ci scherza su: “Non c’è nessun problema per me, hai 23 anni. Succedono queste cose. Solo che finisce qua un trono durato una settimana. Non vi proponete per Temptation Island, non vi prendiamo!” conclude ridendo.

QUI IL VIDEO