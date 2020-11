L’ultima trovata di Maria De Filippi è una vera e propria operazione di trollaggio nei confronti dei corteggiatori di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 3 novembre 2020, il programma di Canale 5 ha infatti velocizzato e silenziato, in fase di montaggio (con tanto di doppie frecce, simbolo dell’avanzamento veloce), gli interventi dei ragazzi che corteggiano la tronista Sophie (ecco il video). Una scelta mirata per risparmiare al pubblico a casa le vuote parole dei corteggiatori e soprattutto per mettere in evidenza quanto le loro esternazioni siano ininfluenti ai fini della trasmissione.

Una ‘censura’ che è stata molto applaudita sui social dal fidelizzatissimo pubblico del programma pomeridiano di Canale 5, che vi ha facilmente scorto lo zampino della padrona di casa, la qualche in studio effettivamente non ha fatto nulla per nascondere l’insofferenza per l’atteggiamento troppo molle dei corteggiatori.

Intanto proseguono a Roma le registrazioni della trasmissione, anche se il contesto reale, quello legato alla pandemia da coronavirus, sembra mettere sempre più a rischio la produzione targata Fascino. Negli scorsi giorni Tina Cipollari ha preso parte alle registrazioni soltanto in collegamento da casa, mentre in studio (con pubblico regolarmente seduto sugli spalti) continuano a incrociarsi (non sempre con mascherina, talvolta usata per asciugarsi le lacrime o per coprirsi gli occhi – non proprio un messaggio edificante per chi guarda da casa!) cavalieri e dame, da questa stagione fusi in un unico trono. Una mossa che da un lato permette alla De Filippi di ottimizzare la registrazione delle puntate, dall’altro, pur in un quadro di sicurezza e di grande attenzione organizzativa, mette più facilmente a contatto gli anziani (i più a rischio per il covid) con i partecipanti più giovani.