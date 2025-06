Uomini e Donne torna a settembre: conferme e addii, rivoluzione al trono over

Uomini e Donne ha salutato il pubblico con una puntata speciale venerdì 30 maggio in prima serata dedicata alla scelta di Gianmarco Steri. Lo show di Maria De Filippi ha così calato il sipario su una stagione ricca di soddisfazioni, in termini di ascolti ma anche di nuove relazioni nate all’interno del programma. Dopo il break estivo, il daiting show tornerà a settembre e non è detto che rivedremo tutti i protagonisti del trono over.

Al netto delle coppie che si sono formate, infatti, alcune dame e cavalieri hanno al momento salutato il programma. Ci saranno poi i nuovi protagonisti del trono classico e dunque tutta una serie di novità che il pubblico scoprirà a settembre. Le registrazioni di Uomini e Donne generalmente iniziano a fine agosto, per cui in quel momento – anche grazie alle anticipazioni che circolano in rete – il pubblico inizierà a scoprire le varie novità.

Uomini e Donne, chi rivedremo a settembre

Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Gianmarco Steri, che è uscito dal programma con Cristina. La coppia – se la relazione quest’estate andrà avanti – potrebbe essere tra gli ospiti dello show già nelle prime puntate. Generalmente, infatti, i primi appuntamenti, oltre a presentare i nuovi protagonisti, accolgono anche le coppie che si sono formate nel programma.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti del trono classico al momento non si sa nulla, ci sono solo delle ipotesi riguardo corteggiatrici e corteggiatori che non sono stati scelti. Il primo nome papabile sarebbe quello di Nadia, la corteggiatrice che Gianmarco Steri non ha scelto, il pubblico simpatizza molto per lei e dopo che il tronista ha preferito Cristina a lei, è stato accusato di aver preso in giro la ragazza. Inoltre, i fan del programma, avrebbero notato una certa affezione di Maria De Filippi nei suoi confronti, cosa che non succedeva dai tempi di Giulia De Lellis, si legge nei vari gruppi dedicati a Uomini e Donne.

Se per il trono classico non ci sono anticipazioni, non si può dire lo stesso del trono over. A settembre il parterre non vedrà i protagonisti che hanno deciso di proseguire fuori dal programma le loro relazioni, parliamo di Barbara e Ruggiero, ma anche di tanti altri. Potrebbero non esserci Giovanni e Francesca che, anche se non hanno abbandonato ufficialmente il programma, pare che si stiano frequentando e la relazione – al momento – va a gonfie vele. Lui si è anche fatto un tatuaggio del decolleté rosso in onore della dama, si tratta del modello di scarpa che gli ha lanciato addosso nel corso di una lite in studio.

A settembre a Uomini e Donne rivedremo sicuramente Gemma Galgani, che ancora non ha trovato l’amore, Sabrina considerata da molti l’erede della Galgani, per le continue delusioni amorose che ha avuto nel programma e tra i cavalieri Arcangelo e Alessio. Non dovrebbero mancare new entry, che generalmente sono sempre molto interessanti.