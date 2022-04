Uomini e Donne, Tina contro Riccardo: “Uno stallone lo trovi ovunque, un uomo con l’intelligenza è raro” (video)

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, Gloria ha deciso di chiudere la frequentazione con Riccardo Guarnieri. Tina Cipollari, ancora una volta, ha attaccato l’ex fidanzato di Ida Platano, convinta che faccia di tutto per far scappare le proprie corteggiatrici (Qui, il video):

Pensavo tu fossi cambiato negli anni. Sei un uomo così contorto, così complicato. Una cosa pratica nel dire: ‘Esco con questa donna perché mi piace’. Vai a riesumare tutte le cose del passato. Non so se tu sei realmente qui per cercare un amore e una donna. Questo non lo so, ma non mi frega più niente. Sarai un grande cornuto se ti fidanzi con una donna. Io mi ispiro a dei fatti già. Sei destinato ad essere tradito da una donna. Hai un carattere pessimo. Sei uno litigioso. Sei troppo complicato. Ma neanche te lo puoi permettere.